Felipe Massa se retrage din Formula 1 la finalul sezonului

Pilotul brazilian Felipe Massa, component al echipei Williams, a anunţat că se va retrage din Formula 1 la finalul sezonului actual, când îi expiră contractul. Massa, în vârstă de 35 de ani, a venit la Williams de la Ferrari, în 2014, şi a câştigat 11 curse pentru scuderia italiană între 2006 şi 2008, terminând pe locul 2 în clasamentul piloților la finele anului 2008. Atunci, Lewis Hamilton, britanicul de la McLaren-Mercedes, l-a depășit pe Timo Glock pe ultimii metri ai cursei de la Interlagos și i-a răpit pilotului de la Ferrari titlul de campion mondial.

Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă din acest sezon, va reprezenta a 250-a competiţie din cariera lui Felipe Massa. „Mă simt uşurat şi fericit. Trebuie să fii foarte puternic pentru a lua decizii dificile precum aceasta. Am decis acum câteva luni să mă retrag. Sunt foarte mândru de ce am realizat în carieră, mai mult decât aşteptam. Mi-am îndeplinit visul şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut”, a declarat Massa.

Felipe Massa a debutat în anul 2002, pe un monopost Sauber. De atunci și până astăzi, brazilianul a adunat în palmares 243 de Grand Prix-uri și a devenit unul dintre cei mai experimentați piloți din Campionatul Mondial.

În 1989 își face debutul în karting, unde concurează până în 1998, anul de debut în Formula Chevrolet din Brazilia, competiție pe care avea să o câștige în 1999. În anul 2000 se mută în Italia, unde concurează simultan în campionatul italian și cel european de Formula Renault. La finalul anului avea să câștige ambele campionate, atrăgându-le astfel atenția celor de la Ferrari. În anul 2001, Massa participă în campionatul euro-italian de Formula 3000, unde la sfârșitul sezonului se impune din nou. La finalul anului participă la un test pentru echipa de Formula 1 Sauber, cu care și semnează un contract pentru sezonul 2002, înlocuindu-l astfel pe Kimi Räikkönen, plecat la McLaren.

La Sauber a stat până în anul 2006, când a ajuns la Ferrari. În primul său an la constructorul italian, Massa a fost coleg cu germanul Michael Schumacher, considerat drept cel mai bun pilot de Formula 1 din toate timpurile. De altfel, în perioada petrecută la Ferrari Massa a fost cel mai aproape să câștige titlul mondial! În 2009 a suferit un accident la cap, în calificările Marelui Premiu al Ungariei, care părea că îl va scoate din circuit, însă brazilianul și-a revenit și a mai concurat pentru Ferrari până în anul 2013, dar fără rezultate notabile. Pentru Williams a pilotat între 2014 și 2016.

Valtteri Bottas, colegul lui Massa la echipa Williams, a declarat că şi-ar dori pentru sezonul viitor un coechipier cu care să se bată de la egal la egal. Bottas a admis că nici el nu ştie dacă va mai concura la Williams în sezonul următor. În ultimul timp, s-a vorbit foarte mult despre mutarea sa la Renault, dar pilotul finlandez şi-ar dori să continue la Williams. „Un lucru cert este că voi avea un nou coleg de echipă anul viitor şi nu am fost confirmat, nici eu, încă la Williams. Însă, am spus mereu că va conta foarte mult colegul de echipă, cât de rapid este, performanţele pe care le reuşeşte, cum ne ajutăm ambii piloţi între noi şi, de asemenea, echipa, aşa că vom vedea ce va fi. Nu am nici un cuvânt de spus în alegerea noului coleg de echipă şi sper ca totul să fie bine”, a declarat Valtteri Bottas.

În acest sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, Felipe Massa a acumulat 41 de puncte. Jenson Button (McLaren) se află printre favoriţii la înlocuirea brazilianului, alături de Sergio Perez (Force India). Presa de specialitate susține însă că, foarte probabil, înlocuitorul lui Massa la Williams va fi canadianul Lance Stroll, un tânăr în vârstă de 17 ani, liderul clasamentului în Formula 3.

