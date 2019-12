Fericire în tabăra Viitorului

Cele trei puncte obţinute luni seară, la Voluntari, de FC Viitorul Constanţa, scor 2-1 (Rivaldinho 70, L. Munteanu 89 / Struna 66), în etapa a 20-a din Liga 1, l-au mulţumit pe Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei constănţene.

„Sunt fericit, pentru că am avut şansă mare. Am luat trei puncte importante. Am revenit de la 0-1 contra unui adversar care stătea bine în teren, era mai proaspătă ca noi. Sunt bucuros. O victorie importantă. Am revenit cu un gol în ultimele minute care, cred eu, aduce în sânul echipei încredere mare”, a declarat Gheorghe Hagi.

Tehnicianul Viitorului este supărat de modul în care sunt făcute programările, iar conducerea clubului constănţean nu reacţionează, dar şi de maniera de arbitraj, jucătorii constănţeni primind mult prea uşor cartonaşe galbene.

Pentru Viitorul urmează două partide extrem de importante, cu FCSB şi Gaz Metan Mediaş, în care echipa de la ţărmul mării va încerca să obţină maximum de puncte.

„Gândul nostru e să intrăm în play-off. Ne dorim. Prima oară... Două meciuri grele. Jucăm două meciuri pentru Europa. Aşa zic eu. Dacă facem foarte bine, dacă luăm şase puncte, ar fi fantastic”, a mai spus Gică Hagi.