Fermierii ar putea primi cadou reducerea accizelor la motorină

După ce au luptat un an întreg pentru a obţine sprijinul statului pentru desfăşurarea lucrărilor de primăvară, prin acordarea subvenţiei la motorină, agricultorii ar putea primi încă o veste bună. Reprezentanţii Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susţin că autorităţile financiare ar putea deja declanşa cît de curînd procedura de reducere a accizelor la motorina folosită de fermieri. Cu toate acestea, o posibilă reducere a accizelor are nevoie şi de aprobarea Comisiei Europene (CE). „Am avut legătura cu cei de la CE pentru a grăbi puţin acest proces de aprobare a notificării şi am informaţia că în următoarele, cred eu, maxim două săptămîni, o să vină răspunsul, în aşa fel încît, Ministerul Finanţelor poate să declanşeze deja procedura de avizare a legii privind reducerea accizelor. Cînd vine acordul de la CE, ea să poată să fie introdusă pe ordinea de zi a Guvernului”, a declarat ministrul Agriculturii, Dacian Cioloş. În situaţia în care actul normativ va fi avizat, cuantumul reducerii va fi stabilit de Ministerul Finanţelor. Potrivit preşedintelui Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România, Vasile Secară, fermierii plătesc acum 4,4 - 4,5 lei pe litrul de motorină, cu mult pentru nivelul practicat în UE. „Este absolut inacceptabil ca eu, fermier roman, să vin cu produsul meu pe piaţă, alături de femierul european, care are un preţ al motorinei de 40 de eurocenţi, faţă de mine care am 1,3 - 1,4 euro pe litru. Este un element de mare importanţă pentru activitatea noastră”, a afirmat Secară.