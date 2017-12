Filmul „Duplicatul/ Copie conforme\", al regizorului iranian Abbas Kiarostami, inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, unde a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună actriţă (Juliette Binoche), va deschide, pe 9 august, Festivalul „Anonimul” din Delta Dunării. Festivalul Internaţional de Film Independent „Anonimul” prezintă, în deschiderea ediţiei din acest an - desfăşurată între 9 şi 15 august, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării - în premieră în România, cel mai recent film al regizorului iranian Abbas Kiarostami, recompensat cu premiul Palme d\'Or pentru „Gustul cireşelor\" (1997).

Festivalul „Anonimul” mai prezintă, în premieră, pentru publicul român, filmul de televiziune „Temple Grandin\", în regia lui Mick Jackson, cu Claire Danes în rolul principal. Filmul va fi prezentat la Festivalul „Anonimul” în cadrul Serii HBO.

În competiţie figurează şapte pelicule: „Caravana cinematografică\", de Titus Muntean (România), „Zero\", de Pawel Borowski (Polonia), „Vulpiţele/ Foxes\", de Mira Fornayova (Slovacia/ Cehia/ Irlanda), „La mare/ Almar\", de Pedro Gonzalez-Rubio (Mexic), „Micuţa Slovenă/ Slovenian Girl\", de Damjan Kozole (Slovenia/ Germania/ Serbia/ Croaţia/ Bosnia-Herţegovina), „Reîncarnarea lui Troţki/ The Trotsky\", de Jacob Tierney (Canada) şi „Pe calea cea bună/ On the Path\", de Jasmila Zbanic (Bosnia Herţegovina/ Austria/ Germania/ Croaţia).

Filmele, care au fost propuse de selecţionerul Ludmila Cvikova, concurează pentru marele premiu al festivalului, în valoare de 3.000 de dolari, acordat exclusiv pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la eveniment.

La secţiunea de scurtmetraje a Festivalului „Anonimul” 2010 au fost înscrise 350 de pelicule de ficţiune şi animaţie din 36 de ţări, dintre care 45 de producţii româneşti. Selecţia realizată de criticul de film Irina Margareta Nistor cuprinde 30 de scurtmetraje de ficţiune şi 20 de scurtmetraje de animaţie. Filmele selecţionate concurează pentru premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficţiune, respectiv cel mai bun scurtmetraj de animaţie, fiecare în valoare de 1.000 de dolari, distincţii acordate de asemenea pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la Sfântu Gheorghe.

La secţiunea scurtmetraje ficţiune, Fundaţia „Anonimul” va acorda premiul „Ovidiu Bose Paştină\", în valoare de 1.000 de dolari.

Ediţia a 7-a a festivalului este organizată de Fundaţia „Anonimul”, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Institutului Cultural Român, Consiliului Judeţean Tulcea, Centrului Cultural American şi Televiziunii Române, producător asociat.