Final de meci cu scandal la Ploieşti

10:30:12 / 19 Mai 2014

Hora bucuriei

Nimeni nu poate interzice si nici condamna o echipa care se bucura la finalul meciului(inclusiv hore!) asa ca bucuria stelistilor este,aparent,inteleasa. Dar pentru oricare cunoscator a fost,evident,limpede ca acea hora a fost ostentativa impotriva jucatorilor gazda si a spectatorilor. Steaua a castigat detasat si meritat campionatul,oficial inca de acum doua etape cand a Cluj s-au bucurat si imbracat cu tricouri persinalizate. Sa se fi bucurat stelistii,oare,doar pentru ca n-au pierdut la Ploiesti? Le reamintesc ca de cand Florian Walter nu mai este patronul Petrolului. stelistii n-au castigat in 3 meciuri de campionat consecutive,din care doua dintre ele chiar in Ghencea! Comparatia cu bucuria lui Atletica Madrid este aiurea: Atletico in urma meciului de sambata a devenit campioana in urma unei finale pe terenul Barcelonei si mai ales acest eveniment vine dupa aproape 20 ani,iar bucuria lor a fost atat de retinuta si decenta in totala armonie cu aplauzele intregului stadion ostil. Ceeace au facut stelistii seamana cu gestul unui copil care intarata prin gard un caine.Iar Reghe,care impreuna cu sotia,se considera cel mai mare antrenor din istoria uriasa a Stelei,sa nu uite ca n-am avut niciodata un campionat atat de slab,in ultimii doi ani disparand,unii chiar faptic,echipe puternice ca Rapi,CFR,Vaslui sau Dinamo,iar cele doua adversare avute,Astra si Petrolul,n-au beneficiat de erori uriase favorabile ale arbitrilor si nici de echipe satelit care au jucat cu Steaua intr-o voiosie campeneasca(Sageata,Viitorul,Ceahlaul si mai ales Chiajna)