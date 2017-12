Firea: Voi solicita informații în legătură cu violențele din Primăria Capitalei

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că nu a primit informații de la instituții în legătură cu violențele din Primăria Capitalei și a afirmat că va solicita acest lucru.

"Potrivit statutului pe care îl am, posed certificat ORNISS, primesc informații clasificate ca secret de serviciu. Bineînțeles nu pot fi devoalate, împărtășite nici măcar cunoștințelor (...). În legătură cu aceste violențe și cu pericolul în care s-ar afla instituția Primăriei, a primarului și a Consiliului general, nu am primit niciun fel de informații, dar vă anunț în premieră că voi solicita, pentru că eu consider de acum că nu mai este o glumă, nu mai este doar un aspect al democrației noastre originale, ci chiar putem să ajungem la lucruri serioase", a afirmat Gabriela Firea, la Antena 3, întrebată dacă a primit informații de la servicii.

Ea a spus că trebuie să se apere cu cu toate mijloacele democrației, cu legislația, cu instituțiile de "acest tip de vandalism și acest comportament ilegal".

Potrivit Gabrielei Firea, scandalul din Primărie, făcut de reprezentanți ai ONG-urilor OPTAR, Prețuiește Viața și Asociația Prelungirea Ghencea, precum și de către consilieri de la USR, "a fost o acțiune concertată, organizată și a avut o strategie în spate", care o viza pe ea.

"Am predat poliției camerele de luat vederi și se va vedea că, în momentul în care președintele de ședință, văzând ambuscada și starea nepotrivită desfășurării ședinței, eu m-am ridicat în picioare, am vrut să mă retrag, iar tot acest grup violent și agresiv s-a îndreptat către mine. Deci eu eram cea vizată. Se dorea, probabil, linșarea primarului general pentru că s-au îndreptat către mine. Dar, mă rog, au fost împiedicați să ajungă în proximitatea mea. Și eu îmi pun întrebarea: Mai pot să vin la serviciu? Să-mi desfășor activitatea conform legii? Sau trebuie să umblu cu SPP, cu bodyguarzi să mă apere de trei ONG-uri, finanțate de Soros", a adăugat Gabriela Firea.

Aproximativ 20 de cetățeni și reprezentanți ai unor asociații au intrat, joi, la ședința de Consiliu General, creând o busculadă, după ce au așteptat aproximativ o oră la intrarea în Primăria Capitalei, pentru a li se permite accesul.