Fiul lui Adele câștigă despăgubiri

Avocații tocmiți de celebra sa mamă, Adele, au reușit să câștige un proces și despăgubiri de cinci zerouri pentru Angelo Adkins, de numai 2 anișori. Adele și partenerul său de viață, Simon Konecki, au acționat în justiție, în numele fiului lor, agenția de presă Corbis Images UK Limited, pentru că fotoreporterii săi i-au făcut fotografii, fără consimțământul lor. Dat fiind că este minor, justiția britanică le-a dat câștig de cauză părinților lui Angelo Adkins, fiind invocată dorința legitimă a acestora de a proteja intimitatea fiului lor, care nu este o celebritate. Fotografiile incriminate au fost făcute în iunie și noiembrie 2013, fiind apoi vândute unor publicații din Marea Britanie.

Adele este foarte grijulie ca fiul său să ducă o viață cât se poate de normală. Nu s-a omorât cu mondenitățile nici înainte să devină celebră, dar de când are lumea întreagă la picioare, a strălucit prin discreție. În plus, de la venirea pe lume a lui Angelo este și mai atentă cu evenimentele mondene la care participă, pentru a nu sta prea mult departe de fiul său. Adele face demersuri totodată pentru schimbarea legislației din Marea Britanie, după modelul statului american California, pentru protecția intimității copiilor celebrităților. În California, actrițele Jennifer Garner, care are trei copii, și Halle Berry, mamă a doi copii, au reușit să modifice legislația pentru ca aceștia să nu mai cadă victime celebrității părinților lor. Așa s-a emis o interdicție pentru a mai fotografia copii, iar dacă aceștia sunt alături de părinții lor, imaginea lor trebuie ascunsă pentru a li se proteja identitatea. Adele și Simon Konecki au tocmit o echipă de avocați să se folosească din experiența colegilor de peste ocean pentru a produce aceleași schimbări și în Marea Britanie. Însă până când legislația va fi modificată, avocații celor doi au informat pe cale oficială toate agențiile de presă că, în cazul în care Angelo Adkins va mai fi fotografiat fără acordul părinților săi, vor fi date în judecată. Iar despăgubirile cerute nu vor fi mici...