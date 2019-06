Flacăra Crucea şi Viitorul Cobadin, câştigătoarele seriilor din Liga a VI-a

Seria Nord din Liga a VI-a constănţeană de fotbal s-a încheiat cu victoria formaţiei Flacăra Crucea, iar în Seria Sud s-a impus Viitorul Cobadin, în această serie ultima etapă fiind programată duminică.

Rezultate SERIA NORD, etapa a 22-a: Pescarul Ghindăreşti - Victoria Mihai Viteazu 4-3

Gloria Seimeni - Flacăra Crucea 1-3

Viitorul Cuza Vodă - Dunărea Ciobanu 3-0

Ulmetum Pantelimon - Dacia Mircea Vodă 3-5

Steaua Speranţei Siliştea - Emaus Cernavodă 0-7

Pescăruşul Gârliciu - Înfrăţirea Cogealac 2-1

Clasament: 1. Flacăra Crucea 56p (golaveraj: 86-30), 2. Viitorul Cuza Vodă 51p (76-37), 3. Dacia Mircea Vodă 46p (79-48), 4. Victoria Mihai Viteazu 38p (70-43), 5. Dunărea Ciobanu 38p (67-53), 6. Pescarul Ghindăreşti 31p (55-50), 6. Gloria Seimeni 30p (53-64), 8. Ulmetum Pantelimon 23p, 21 de jocuri (49-66), 9. Pescăruşul Gârliciu 22p (49-76), 10. Steaua Speranţei Siliştea 17p, 21j (53-88), 11. Emaus Cernavodă 16p (42-82), 11. Înfrăţirea Cogealac 15p (49-91).

„Campionii! Campionii! Campionii! Familia AS Flacăra Crucea! „După muncă şi răsplată!” - acesta este motto-ul zilei de astăzi pentru Familia AS Flacăra Crucea... am muncit un campionat întreg şi am reuşit să terminăm şi turul şi returul pe primul loc! Am reuşit să facem un lucru extraordinar în conditiile de care au beneficiat băieţii noţtri! Echipa băieţilor muncitori şi echipa băieţilor care îşi doresc să facă performanţă, chiar dacă conditiile şi prima impresie nu ne dădeau nicio şansă! Acum... cuvintele sunt de prisos! Rezultatele vorbesc!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook AS Flacăra Crucea.

Rezultate SERIA SUD, etapa a 25-a: Trophaeum Adamclisi - Old Boys Cobadin 3-0

Voinţa Cochirleni - Flacăra Viişoara 3-0

AS Viişoara - AS Independenţa 3-1

Dunărea Ostrov - ITC 3-2

Viitorul Cobadin - AS Bărăganu 4-0

Fulgerul Chirnogeni - AS Lumina 2-2

CS Negru Vodă a stat în această etapă.

Clasament: 1. Viitorul Cobadin 63p (golaveraj: 88-20), 2. ITC 49p (90-39), 3. AS Lumina 45p (107-51), 4. Fulgerul Chirnogeni 43p (87-41), 5. AS Viişoara 43p (48-34), 6. Voinţa Cochirleni 42p (84-54), 7. CS Negru Vodă 37p (53-31), 8. AS Independenţa 26p (49-80), 9. Trophaeum Adamclisi 23p (40-55), 10. Old Boys Cobadin 23p (35-57), 11. Dunărea Ostrov 17p (38-92), 12. AS Bărăganu 11p (41-87), 13. Flacăra Viişoara 6p (24-143).