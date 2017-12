Fost procuror constănțean, anchetat pentru trafic de influență!

22:55:11 / 16 Aprilie 2016

Magistratii scapa mereu de faptele penale comise

Balaican este la al treilea dosar in ultimii 3 ani. Primul in 2013 , abuz in serviciu, clasat ilegal in 2014 de procurorii si judecatorii de la Curtea de Apel Constanta. Al doilea in 2013 mita 2000 eur, clasat ilegal luna trecuta, solutia trebuia sa fie de trafic de influenta sau inselaciune. Acum al treilea doisar de trafic de influenta, tot cu denuntator si proba filmare. Cred ca scapa si acum " Corb la corb nu scoate ochii". Mai mult, Balaican nu a furat 3 gaini ca sa faca inchisoare, dupa cum reiese din comunicarile DNA, el ia sume de 2000- 5000 eur. Cred ca nu toti suntem egali in fata legii. Doamna Ministru a Justitiei Raluca Pruna TREZITI-VA , nu vedeti serparia din Parchetele din Constanta?