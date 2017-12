Franța, țintă pentru militanții islamici extremiști

Ancheta asupra atentatelor din Franța nu a mai adus informații noi și începe să se aștearnă uitarea peste clipele de coșmar trăite. Nu mai sunt urmăriri spectaculoase și nici nu se mai aud sirenele forțelor de ordine, deși efectivele jandarmilor și ale forțelor antitero sunt în continuare vizibile în punctele-cheie ale capitalei Franței. Opinia publică nu pare grăbită să facă reproșuri autorităților pentru incapacitatea de a preveni atentatele și nici nu pare nemulțumită de ancheta din care nu au mai ajuns informații noi la public. Până și François Hollande, extrem de nepopular până recent, pare să fi reintrat în grații și a înregistrat o creştere istorică a popularităţii, de 21 de puncte, ajungând la 40% opinii favorabile, potrivit unui sondaj publicat ieri. Este singura informație spectaculoasă ce vine din Franța, într-o atmosferă generală de apatie.

PE FIRUL LUCRURILOR Niciodată până în prezent nu a fost înregistrat un progres atât de important al preferințelor, de către institutul de sondaje Ifop, a comentat Frédéric Dabi, care conduce unul dintre departamentele institutului. Premierul francez, Manuel Valls, a câştigat 17%, ajungând la 61% cotă de popularitate, superioară celei de la preluarea funcţiei, în aprilie 2014. Acest sondaj a fost realizat în perioada 16-17 ianuarie, adică după atentatele soldate cu moartea a 17 persoane şi după manifestaţiile din Franţa de la 11 ianuarie, împotriva acestor acte, care au reunit circa patru milioane de persoane. Şeful statului şi premierul sunt foarte clar creditaţi pentru modul în care au gestionat această criză. ”Este un fenomen rar în istoria barometrelor de opinie. Singurul caz analog este François Mitterand, care a câştigat 19% în momentul războiului din Golf, în perioada ianuarie - martie 1991”, a comentat Dabi.

Lucurile par mult mai alerte în ancheta care a dus la destructurarea unei celule teroriste din Belgia, cu numai câteva ore înainte de declanșarea unor acte teroriste care vizau polițiști. Un algerian de 33 de ani, arestat sâmbătă la Atena şi suspectat de legături cu celula anihilată în Belgia, a fost prezentat ieri Parchetului din Atena, în vederea unei eventuale extrădări, cerută de oficialii de la Bruxelles. Suspectul face obiectul unui mandat de arestare european emis de autorităţile belgiene, sub acuzaţia de acţiune teroristă. Există dezinformare voită în această anchetă, după ce Parchetul a dezminţit iniţial, duminică, faptul că ar exista vreo legătură între arestările din Grecia şi celula anihilată. Conform presei belgiene, liderul şi finanţatorul celulei anihilate, care plănuia atentate împotriva poliţiştilor şi a comisariatelor de poliţie, este Abdelhamid Abaaoud, un belgian de origine marocană, de 27 de ani, care a luptat în rândul grupării jihadiste Stat Islamic în Siria. Se crede că acesta se află în prezent în Turcia.

PROTESTE VIOLENTE, CU VOIA LUI... Singurii care par să nu lase să se aștearnă tăcerea asupra atentatului asupra redacției ”Charlie Hebdo” sunt detractorii publicației. Ample proteste ale musulmanilor au loc în lumea întreagă. Circa 600 de persoane au defilat ieri la Jalalabad, în estul afgan, şi au ars drapelul francez, pentru a protesta faţă de publicarea unei noi caricaturi cu Mahomed de către săptămânalul satiric. În Pakistanul vecin, mii de oameni au manifestat de vineri până duminică, unii incendiind drapelele franceze şi portretele preşedintelui francez, precum şi ale unor caricaturişti ai săptămânalului satiric. Circa 200 de islamişti radicali au manifestat ieri la Gaza, incendiind drapelul francez şi ameninţând că vor ataca francezii din regiune. Și studenţi islamişti iranieni au făcut apel la o manifestaţie, în faţa ambasadei Franţei la Teheran. Zeci de mii de persoane au manifestat ieri și la Groznîi, capitala Ceceniei. Aproximativ 15.000 de oameni au manifestat deja sâmbătă în Inguşetia, o altă republică musulmană din Caucazul rus, pentru a protesta faţă de caricaturile cu Mahomed, apreciind că presa rusă nu trebuie să le publice. Dacă Rusia a salutat iniţial marşul istoric organizat pe 11 ianuarie la Paris, împotriva terorismului, presa şi oficialii ruşi s-au delimitat ulterior de solidaritatea mondială faţă de atentatul din 7 ianuarie de la ”Charlie Hebdo”, care s-a soldat cu 12 morţi.

Pe de altă parte, o manifestaţie anti-Islam era anunţată ieri la Copenhaga, la apelul mişcării Pegida, care şi-a anulat reuniunea săptămânală prevăzută pentru aceeaşi zi la Dresda, în Germania, după ce a primit ameninţări. Mişcarea Pegida (Patrioţi europeni împotriva islamizării Occidentului) a luat fiinţă în Germania, în octombrie. În prezent, aceasta s-a răspândit şi în alte ţări europene. Pe 12 ianuarie, 200 de persoane care şi-au declarat apartenenţa la această mişcare au defilat împotriva Islamului la Oslo, în Norvegia. Pegida a decis să îşi anuleze manifestaţia săptămânală de ieri de la Dresda, după o ameninţare cu moartea venind din partea grupării Stat Islamic, împotriva unuia dintre organizatori. Poliţia germană a interzis orice reuniune publică în aer liber, ieri, la Dresda, din cauza unui risc terorist concret.

”O societate liberă are dreptul de a face glume pe seama unei religii”, a apreciat și premierul britanic, David Cameron, după ce Papa Francisc afirmase anterior că libertatea de exprimare nu autorizează insultarea credinţei altora. ”Sunt creştin. Dacă cineva spune ceva ofensator despre Iisus, aş putea să consider că a făcut o insultă, dar într-o societate liberă, nu am dreptul să-mi dezlănţui răzbunarea asupra acestei persoane. Trebuie să acceptăm că publicaţiile, revistele pot publica lucruri care sunt ofensatoare pentru unii, atât timp cât acestea se înscriu în cadrul legislaţiei”, a continuat şeful Guvernului britanic.

SĂ NE AJUSTĂM LIBERTATEA?! Presa și practicile sale sunt departe de a mulțumi pe toată lumea. Un ziar oficial chinez a denunţat, ieri, ”indecenţa” celei mai recente coperte a revistei satirice franceze ”Fluide Glacial”, care evocă ”pericolul galben” într-un context de critici privind libertatea de exprimare şi mişcarea ”Je suis Charlie”. În ultimul său număr, ”Fluide Glacial” a publicat pe prima pagină o caricatură cu titlul ”Pericol galben, şi dacă ar fi deja prea târziu?”, în care un francez conduce pe străzile din Paris o ricşă în care se află un chinez şi o blondă vizibil încântată. ”Poate că această revistă încearcă să atragă atenţia lumii întregi, urmând exemplul ”Charlie Hebdo””, a titrat cotidianul ”Global Times”. ”Câtă indecenţă”, a continuat ziarul, apropiat de Partidul Comunist Chinez, într-un editorial cu titlul ”Moda libertăţii de exprimare ar putea agrava conflictele”.

De la apariţia mişcării ”Je suis Charlie”, în reacţie la atentatul care a decimat redacţia săptămânalului satiric francez ”Charlie Hebdo”, presa chineză critică dur concepţia franceză asupra libertăţii de exprimare, apreciind că Franţa este marcată de conflicte culturale şi religioase în creştere. ”Nu putem decât să sfătuim societatea franceză să înceteze să mai reprezinte imaginea Profetului”, s-a insistat ieri în editorialul din ”Global Times”. ”Este mai dificil pentru musulmani să îşi schimbe credinţa decât pentru Europa să-şi ajusteze concepţia asupra libertăţii de exprimare. Dacă francezii consideră că o asemenea ajustare ar fi pentru ei un regres, atunci dorinţa lor de libertate de exprimare seamănă cu o religie”, a adăugat cotidianul chinez.