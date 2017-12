Fructele de vară menţin organismul sănătos

Specialiştii recomandă, în această perioadă, să se consume fructe proaspete, cât de multe, pentru bogăţia lor de nutrienţi atât de necesari sănătăţii. Pepenele roşu poate fi găsit în pieţe, magazine sau în grămezi uriaşe pe marginea drumurilor. În stare proaspătă, conţine o mare cantitate de licopen - un colorant roşu, substanţă cu efecte antitumorale în cancerul de prostată, sân, vezică urinară, pancreas, plămâni şi piele, uterin, intestinal. Această substanţă care intră în compoziţia pepenelui roşu face ca incidenţa infarctului miocardic să scadă cu 20-50% la persoanele care consumă frecvent struguri, roşii şi pepene roşu. Perele, zemoase şi intens parfumate, au în compoziţia lor fructoză din belşug, cel mai dulce zahăr natural de care creierul are nevoie mai ales în perioadele de stres. Calciul, fosforul, potasiul, vitaminele din grupul B fac ca aceste fructe să aibă efect sedativ asupra sistemului nervos. Perele sunt însă şi bune remineralizante, diuretice, depurative, laxative, motiv pentru care sunt recomandate ca adjuvant în tratarea asteniei, anemiei, gutei, durerilor articulare. Ele păstrează colesterolul în limite normale, ajută la menţinerea greutăţii, stimulează imunitatea, dacă ţinem cont că aceste fructe dulci şi zemoase au în compoziţia lor vitaminele A, B1, B2, E, C, caroten, acid folic. Piersicile sunt dulci, aromate, gustoase, zemoase şi hidratează organismul, având un conţinut de 87% apă. Au în compoziţie vitamina A, B, C şi E şi minerale ca fier, zinc, iod, potasiu şi seleniu dar şi fitonutrienţi, antioxidanţi şi carotenoizi precum şi fibre alimentare. Ele sunt energizante, diuretice, depurative, uşor laxative, stimulează apetitul şi ajută la întărirea imunităţii organismului. Două piersici asigură necesarul zilnic de vitamina C, iar prin conţinutul lor bogat în calciu, fier şi potasiu, piersicile întăresc organismul, făcându-l mai rezistent la factorii externi. Caisele sunt o sursă bogată de vitamina A, C, B1, B2, de fier, calciu şi fibre alimentare, fosfor, potasiu şi magneziu. Ajută la combaterea anemiei, distrug celulele canceroase şi menţin frumuseţea tenului. Un singur fruct asigură organismului 50% din necesarul zilnic de provitamina A.