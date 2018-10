Furturile de criptomonede au crescut cu 250%, în 2018

În primele nouă luni din acest an, hoții de criptomonede au furat, de pe platformele de schimb, echivalentul a 927 milioane dolari, cu 250% mai mult decât în același interval din 2017, se arată într-un raport al firmei de securitate cibernetică CipherTrace. Din analiza activității criminale din piețele digitale reiese că suma medie sustrasă de infractori este de 20 - 60 milioane dolari. Anul trecut, furturile din domeniu au însumat „doar“ 266 milioane dolari. „Popularitatea în creștere a bitcoin și apariția a peste 1.600 de noi monede virtuale au atras însă mai mulți hackeri în această zonă. Nu ajută nici faptul că instituțiile de reglementare sunt cu circa doi ani în urmă când vine vorba de monedele digitale. Și nu doar atât. Foarte puține țări aplică legi (cu adevărat) puternice împotriva spălării de bani“, spune directorul executiv al CipherTrace, Dave Jevans, precizând că în realitate au loc cu 50% mai multe tranzacții ilegale decât se arată în studiu. În acest context, să amintim că Uniunea European (UE) a anunțat că va aloca peste un milion de euro pentru monitorizarea criptomonedelor și afacerilor din domeniul FinTech, în 2019. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) a explicat, într-un document oficial, că, pentru protecția bunăstării financiare a Uniunii, va acorda o atenție deosebită inovării financiare, inclusiv cripto-activelor. Totodată, AEVMP va ajuta la coordonarea inițiativelor locale de reglementare a metodelor de monitorizare și de promovare a bunelor practici în domeniu, prin furnizarea de consultanță. Criptomonedele au intrat și pe radarul autorităților din România, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, declarând recent că e nevoie de o reglementare în domeniu, ca să nu ne trezim pe cap cu un nou Caritas sau FNI. Pași concreți în această direcție a luat până acum doar Elveția; la mijlocul verii, SIX, proprietarul și operatorul bursei din Elveția, a anunțat planurile de lansare a Exchange SIX Digital, un schimb de criptomonede reglementat de autorități și de banca centrală a țării. Va fi prima infrastructură de piață din lume care va oferi un serviciu complet de tranzacționare, decontare și custodie pentru activele digitale.