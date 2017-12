Gafă incredibilă la Constanţa! Au greşit numele stadionului!!!

11:04:07 / 04 Octombrie 2017

mda

rahatii astia sus pusi in primarie si in consiliu , votati de babe si bosorogi fara minte, nu sunt in stare sa reabiliteze Farul. Eu astept sa vad reabilitarea zonei sportive din Badea Cartan unde am copilarit si am facut rugby si oina. Toti acesti edili sunt niste lepadaturi si niste putori ordinare. Rusine ! Meritati scuipati , batuti si inecati in mare ! Meritati sa fiti ignorati de societate ! Dati jos de la ciolan si bagati la puscarie pentru merite dezastruoase !