Gazul românesc s-a înfrățit cu cel bulgăresc

Sistemul românesc de transport al gazelor s-a legat oficial de cel din Bulgaria în weekend, după finalizarea forajului pe sub Dunăre, a anunțat Ministerul Economiei și Comerțului (MEC). Piesa-cheie este stația de măsurare Giurgiu, care permite circulația gazelor în ambele sensuri și care a fost dimensionată la un debit maxim de 1,5 miliarde metri cubi pe an. De aici, gazele sunt transportate prin conducte lungi de 5,1 km până la grupul de robinete Comasca; urmează apoi 2,1 kilometri de drum pe sub Dunăre, până la Marten (Bulgaria). Lucrarea a fost finanțată cu fonduri europene (23 milioane euro), din care 10 milioane euro pentru lucrările din România și restul pentru partea bulgară. Termenul de finalizare este 31 decembrie 2016.