Generalul Ben Hodges, fostul șef al trupelor americane din Europa, estimează că Ucraina va ”elibera” Crimeea până în august

Într-un mesaj postat pe Twitter, fostul comandant al forțelor SUA din Europa a spus că se așteaptă că Ucraina se redobândească controlul asupra Crimeei până în luna august 2023. Pentru a realiza acest obiectiv, generalul Ben Hodges crede că ”Statul Major General al Ucrainei va continua să lovească cartierele generale rusești și liniile de comunicații (logistică) în următoarele săptămâni, până în februarie, pentru a crea condițiile pentru faza decisivă a campaniei, eliberarea Crimeei. Mă aștept să elibereze Crimeea până în august”.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq’s and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV

— Ben Hodges (@general_ben) December 12, 2022