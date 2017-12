Noul antrenor principal al echipei CVM Tomis Constanţa, bulgarul Ljubomir Gerasimov, a făcut cunoştinţă cu noii săi elevi la antrenamentul de ieri. Gerasimov a stat de vorbă cu directorul sportiv Milen Uzunov şi a urmărit şedinţa de pregătire condusă de secundul Răzvan Parpală. „Ştiu că Tomis Constanţa este o echipă foarte puternică din campionatul României. Mi-a vorbit despre Tomis antrenorul bulgar de la echipa feminină CSM Bucureşti, Strahil Balov, care a jucat un meci amical cu formaţia din Gabrovo”, a spus tehnicianul bulgar, care îşi va intra de astăzi “în pâine” şi va pregăti meciurile amicale pe care CVM Tomis le va susţine la sfârşitul acestei săptămâni contra echipei Lukoil Burgas. Cele două partide vor avea loc vineri, de la ora 16.00, şi sâmbătă, de la ora 10.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.

„Am venit la Constanţa să câştig campionatul şi să joc în liga campionilor!”. Aşa sună prima declaraţie făcută presei de Ljubomir Gerasimov, în calitate de antrenor principal la CVM Tomis Constanţa. „Echipa din Gabrovo (n.r. - fosta echipă a lui Gerasimov) este una de locurile 4-5 şi am dorit să lucrez la un club cu ambiţii mai mari, aşa cum este cel din Constanţa, care an de an îşi propune să câştige campionatul. Îmi doresc să luăm titlul în acest sezon şi să jucăm în Liga Campionilor. Eu am mai condus o echipă în Liga Campionilor, pe Levski, apoi am jucat în Cupa CEV cu Pirin, iar anul acesta în GM Capital Challenge Cup cu Gabrovo”, a declarat Gerasimov. Tehnicianul bulgar este conştient că timpul pe care îl are la dispoziţie până la startul returului este foarte scurt. „Timpul este foarte scurt până la începerea campionatului. Milen Uzunov, directorul sportiv, mi-a spus câte ceva despre echipă, iar acum îi văd pentru prima oară pe jucători la antrenament”, a adăugat Gerasimov. Pe 22 ianuarie, în primul meci din returul sezonului regulat, CVM Tomis Constanţa va întâlni pe CSM Bucureşti, în deplasare.