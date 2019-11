Gheorghe Hagi consideră 2019 cel mai bun an pentru Ianis Hagi

Managerul tehnic al echipei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, a vorbit sâmbătă seară, după lansarea cărţii CAMPIONII creează CAMPIONI, şi despre situaţia lui Ianis Hagi de la KRC Genk, actuala sa echipă, pentru care nu a mai evoluat din 2 noiembrie.

„Cei de la Genk sunt foarte mulţumiţi de Ianis, de progresia lui şi de comportamentul lui şi de tot ce e acolo. A fost o perioadă de o lună mai nefericită, dar atât. Restul, el are foarte multe realizări în acest an. Puţini jucători de la noi au avut realizările lui Ianis anul acesta”, a spus Gică Hagi.

Gică Hagi consideră că fiul său, Ianis, are cel mai bun an al său şi este unul dintre cei mai buni jucători din 2019: „Ianis are cel mai bun an al lui, Ianis creşte, iar Ianis este unul dintre cei mai buni jucători pe 2019. La echipa de club a făcut-o fantastic, la echipa naţională a făcut fantastic la un turneu final, purtând numărul zece pe spate. De mic l-a purtat, nu i s-a dat, l-a câştigat, pentru că a demonstrat la nivelul cel mai înalt de performanţă şi după aceea s-a transferat la o echipă, a debutat în Champions League, a jucat foarte bine cu echipe foarte bune şi în ultima lună a mai stat, că era obosit. Asta e. Dar Ianis a făcut un an foarte bun. Ianis, părererea mea, e că el creşte, e pe drumul cel bun, e în dezvoltarea lui. Normal că orice jucător când nu joacă, nu e un meci sau două, când este al treilea sau al patrulea normal că eşti preocupat”.