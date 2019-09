Gică Hagi: „Câteodată, stelele se adună, cineva e sus și ne vede”

Succesul Viitorului în confruntarea cu Politehnica Iași, din etapa a 10-a a Ligii 1 la fotbal, scor 2-1 (Vl. Achim 80-pen., Rivaldinho 90 / Ad. Bălan 40-pen.), a fost obținută pe final, jucătorii constănțeni luptând până la capăt luni seară, chiar dacă evoluau în inferioritate numerică din minutul 54, după eliminarea lui De Nooijer. Fotbaliștii conduși de pe margine de Gică Hagi au crezut în șansa lor, iar eforturile le-au fost răsplătite de cele trei puncte care urcă Viitorul în fruntea clasamentului, la egalitate de puncte, 21, cu CFR Cluj, campioana en titre.

„O zi frumoasă, fericită, extrordinară. Am câștigat un meci incredibil. Cred că, câteodată, stelele se adună, cineva e sus și ne vede și ne dă în funcție de cum suntem. Și cred că el ne-a dat, ne-a adus această victorie prin muncă, jucători care se sacrifică, un antrenor care era pe bancă și pe care la un moment dat au vrut să-l scoată și l-au trimis în tribună. Nici nu știu din ce motive. Pentru că unul mi-a zis ceva, iar celălalt mi-a zis altceva. Aveau un singur țel, să-l elimine pe Hagi. Dar uite, când tu joci fotbal, când crezi, când lupți, așa cum au făcut-o băieții mei... Îi felicit. E cineva sus. Totul în viață depinde de tine. Am scris istoria noastră, față de alții, care au vrut să fie invers. Îmi doresc ca această luptă care o să fie în față să fie făcută pe fotbal. Noi să jucăm fotbal, arbitrii să fie imparțiali, suporterii să-și susțină echipa, iar noi, antrenorii, să facem strategii, tactică. Așa cum am făcut eu, când, cu un om în minus, a trebuit să produc ceva, în momente critice, să citesc meciul și după aceea echipa să realizeze ceva incredibil. A început lupta. Am arătat că suntem pregătiți de luptă. Am o echipă, am cântat, am dansat, sunt fericit”, a declarat Gică Hagi.

Viitorul a avut șansă, dar victoria este în cele din urmă una meritată, omul în minus fiind suplinit de dăruirea din teren. „Am avut o șansă enormă, pentru că jucătorii mei știu să lupte. Dacă nu a apărat-o Căbuz a fost bara.... ”, a recunoscut Gheorghe Hagi, care a tras și un semnal de alarmă în privința arbitrajului: „Cer mai mult respect din partea tuturor. Nu e un război între noi și voi. Vă rog frumos să arbitrați ca lumea. Ca la carte trebuie să arbitrați. Să aducă video, mâine, tot. Primul care a zis că vrem analiza video”.