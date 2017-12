Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi, speranţe mari pentru Cupa UEFA

Pe o căldură sufocantă, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi au obţinut, sîmbătă, victorii la limită în faţa unor adversari de prestigiu în manşa tur a finalelor Cupei UEFA Intertoto. Chiar dacă vor susţine returul în deplasare, succesele din primul joc dau dreptul Gloriei şi Oţelului să se gîndească la calificarea în Cupa UEFA.

@ Gloria Bistriţa - Atletico Madrid 2-1 (Zaharia 7, Tilincă 39 / Seitaridis 55). Gloria a reuşit o primă repriză de vis, transformîndu-şi mult mai titratul adversar în stană a neputinţei. Zaharia, care pare să ia drumul Stelei în această săptămînă, şi Tilincă au fructificat ocaziile de poartă ale primei reprize şi pauza consemna un avantaj liniştitor pentru Gloria. Gazdele au făcut pasul înapoi după reluare, iar grecul Seitaridis a reuşit, cu multă şansă, un gol extrem de important pentru iberici. Atitudinea jucătorilor Gloriei l-au făcut pe antrenorul Ioan Ovidiu Sabău să-şi critice elevii la finalul partidei: “Nu-mi convine cum ne-am comportat în a doua repriză, nu sînt mulţumit de rezultat, sînt chiar supărat pe jucători. Nu putem să începem să ne facem statui că am bătut pe Atletico Madrid. Pînă la urmă contează calificarea. Dacă am ajuns să ne mulţumim că am cîştigat cu 2-1 cu Atletico Madrid, fără să ne intereseze calificarea, înseamnă că n-a înţeles niciunul ceea ce vreau să fac eu aici la Bistriţa”, a spus Sabău. Au evoluat pentru Gloria: Albuţ - M. Rus, Abrudan, Sepsi, Frăsinescu - Ragipovici (73 Damian), Coroian (60 Câju), Nalaţi (87 Dumitra), Dobre - Tilincă, Zaharia.

@ Oţelul Galaţi - Trabzonspor 2-1 (D. Stan 27, Paraschiv 87 / Ersen Martin 84). Oţelul Galaţi ar fi trebuit să obţină o victorie mai clară în faţa nervoşilor turci de la Trabzonspor, care au încheiat partida cu doi oameni în minus. Mai mult, Oţelul putea rata victoria, dar Paraschiv a înscris pe final un gol extrem de spectaculos. “Cred că după aspectul jocului puteam cîştiga mult mai clar. Un 2-0 sau 3-0 nu ar fi surprins pe nimeni, dar din păcate am primit un gol care ne-ar putea costa foarte mult. Va fi greu să obţinem calificarea, dar nu imposibil. Oţelul poate să nu piardă acolo şi vom face tot posibilul să ne calificăm, pentru că eu cred că merităm acest lucru. Sînt dezamăgit de rezultat pentru că meritam mai mult. Poate fi un avantaj faptul că turcii au avut doi jucători eliminaţi, dar la meciul de la Trabzon cred că vor găsi înlocuitori pe măsură”, a spus Grigoraş, care consideră că arbitrajul a fost modest. Au evoluat pentru Oţelul (antrenor Petre Grigoraş): Gribauskas - Sârghi, Nogo, Jelev, Semeghin (81 Radnikov) - Szekely, Paraschiv, Giurgiu, Kim - D. Stan (69 Labukas), E. Jula (88 S. Ilie).

Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi vor susţine manşele retur sîmbătă, 28 iulie.