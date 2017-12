Google, Facebook și YouTube lucrează pentru NSA?!

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, deși ”izolat” în clădirea ambasadei Ecuadorului din capitala Marii Britanii, pentru a evita eventuala extrădare și judecare a sa pentru trădare în SUA, pare, totuși, un cetățean mult mai bine informat decât alții cu acces oficial la toate documentele. Acum, Assange crede că ”noul model de afaceri este un fel de capitalism al supravegherii, în care societățile din Silicon Valley, precum Google sau Facebook, primesc mai multe informații decât Agenția de Securitate Națională a SUA”, potrivit Fox News Latin, citat de B1tv. El a vorbit în cadrul unei videoconferințe de la ambasada Ecuadorului la Londra, unde s-a refugiat în urmă cu patru ani, și a precizat că aceste companii primesc o mare cantitate de informații, NSA urmărește societățile, informațiile ajungând tot la serviciile secrete americane. ”Google sau YouTube, prin intermediul Gmail, extrag în mod real tot ce doresc să extragă”, a mai spus Assange. Rămâne, totuși, o întrebare la care se pare că nici măcar Assange nu are răspuns: dacă NSA are acces la toate informațiile, via Gmail sau YouTube, atunci cum de aflăm de atentate abia când se produc, nu când se planifică?!