Gratuități, bonus la depozite și credite mai ieftine pentru pensionari

Pensionarii constănțeni care aleg să-și încaseze pensia într-un cont deschis la BRD beneficiază de comisioane zero la diverse operațiuni bancare, timp de 12 luni, și de dobânzi preferențiale la credite și depozite. În plus, în cadrul campaniei BRD Senior, care se desfășoară până la finele lui noiembrie, pensionarii au șansa de a câștiga unul dintre cele 60 de premii oferite de bancă - zece „pensii“ de 5.000 lei și 50 de 1.000 lei fiecare. Și asta nu e tot - banca a premiat marți, 18 octombrie, cinci dintre cei mai fideli clienți seniori, cu câte un Gift Card de 400 lei. Este vorba despre Gheorghina Obancia, Paraschiva Emilianov, Magdalena Paroș, Eugen Pletea și Anton Popescu. Ei lucrează cu BRD dinainte de pensionare, cei mai mulți încasând, în trecut, salariile pe card. Unii au avut chiar și credite pentru locuință. Toți au însă același sfat pentru generația tânără - să economisească! „Vârsta nu trebuie să fie un motiv pentru a lăsa unele persoane deoparte. Caravana BRD Senior este modul nostru de a le mulțumi clienților în vârstă, să îi recompensăm pentru că ne-au ales și să îi asigurăm că vom face tot posibilul să le oferim mereu servicii bune“, a spus directorul Grupului Constanța al BRD Societe Generale, Diana Beziris. Ea a prezentat și bonusurile oferite pensionarilor - „Timp de un an, ei beneficiază de comisioane zero la încasarea lunară a pensiei, deschiderea și administrarea contului curent în lei și a celui de economii, emiterea, reînnoirea și administrarea cardului Maestro, retragerea de numerar de la ATM-urile și POS-urile băncii, două alerte de tip SMS gratuite pe lună, pentru creditarea contului curent cu sume de peste 500 lei, plata facturilor și, la alegere, mobile sau internet banking“. Apoi, la depozitele în lei, dobânzile oferite seniorilor sunt mai mari cu 0,1 puncte procentuale decât cele standard; contul de economii Atucont are chiar un bonus de 0,15 puncte procentuale. Totodată, creditele de nevoi personale Expresso (de cel mult 68.000 lei) sunt oferite cu o reducere de 10% la dobânda fixă. Pentru pensionarii români, care nu se pot lăuda nicidecum cu venituri mari și care, la fel ca restul românilor, se confruntă lunar cu o mulțime de costuri (la întreținere și medicamente, în special), acest sprijin financiar este mai mult decât binevenit. BRD este a doua cea mai mare bancă din România, după active, cu 2,2 milioane de clienți activi și o rețea de 818 unități, 2,2 milioane de carduri valide, 26.000 de POS-uri și 1.500 de ATM-uri.