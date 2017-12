Grecia a preluat preşedinţia UE

Printr-o ceremonie desfăşurată într-o atmosferă sobră la Megaron, sala de concerte din Atena, marcată de discursurile liderilor europeni, de un spectacol de balet şi de un omagiu adus compozitorilor eleni, preşedinţia greacă a Consiliului UE a fost lansată în mod oficial.

„Grecia preia preşedinţia semestrială a Consiliului UE într-un moment special, plin de provocări pentru ţară şi poporul elen. Cu doi ani în urmă, pariam pe ieşirea Greciei din zona euro, o implozie a monedei noastre comune sau o posibilă dezintegrare a UE. Comisia Europeană a fost mereu alături de Guvernul şi de poporul elen. Am spus mereu că succesul Greciei este succesul UE”, a declarat preşedintele CE, Jose Manuel Barroso, în discursul său. Acesta a reiterat că Grecia a realizat progrese importante şi că va ieşi din recesiune în acest an, urmând să înregistreze un excedent bugetar primar. Premierul grec Antonis Samaras a afirmat, la rândul său, că preluarea preşedinţiei UE are importanţă simbolică. Grecia îşi asumă pentru a cincea oară preşedinţia UE. „Astăzi putem spune că Grecia a suferit mai mult decât oricare alt stat din cauza crizei. A plătit pentru propriile greşeli, dar şi pentru deficitul structural al UE înseşi. Asta are o semnificaţie simbolică importantă pentru Grecia şi pentru întreaga Europă. Până acum un an, mulţi erau siguri că Grecia nu va putea rămâne în zona euro, că moneda unică va eşua. Le-am demonstrat că au greşit. Grecia a reuşit cea mai importantă ajustare fiscală realizată vreodată”, a afirmat premierul elen. În special, s-a subliniat faptul că, numai beneficiind de sprijinul UE, Grecia a putut să-şi analizeze slăbiciunile, să le trateze şi să le depăşească. Totodată, Antonio Samaras a făcut un apel la unitate şi la promovarea valorilor ce unesc statele UE.

PREŞEDINŢIE SUB SEMNUL AUSTERITĂŢII Discursurile liderilor europeni şi eleni au fost urmate de un spectacol de balet, un fragment din spectacolul „Călătorie spre eternitate”, în interpretarea orchestrei şi a baletului Operei naţionale din Grecia, şi de un omagiu adus compozitorilor eleni de artiştii Manolis Mitsias şi Maria Farantouri. Deşi ceremonia de lansare a reunit la Megaron un public numeros, care a întâmpinat cu entuziasm în special binecunoscutele cântece greceşti, spectacolul a fost departe de fastul evenimentelor de lansare ale altor preşedinţii. Grecia a alocat doar 50 de milioane de euro pentru toate evenimentele ce se vor derula în cele şase luni de preşedinţie, iar numărul de persoane care se vor ocupa de toate manifestările este mai mic de 30. Sobrietatea ceremoniei de lansare vine şi pe fondul unei lipse de popularitate evidente a misiunii statului elen în cadrul UE în rândul populaţiei, care a avut prea puţin de-a face cu evenimentele oficiale, în condiţiile în care traficul a fost oprit în centrul capitalei Atena, iar oamenii au ocolit, în general, zona, întrucât Primăria a interzis dreptul la adunare timp de 18 ore.

STRATEGIE ÎMPOTRIVA EUROSCEPTICILOR O campanie pentru ca UE să devină „Statele Unite ale Europei” va fi cea mai bună armă împotriva euroscepticilor, este de părere vicepreşedintele Comisiei Europene şi comisarul pentru Justiţie, Viviane Reding. Cel mai longeviv comisar de la Bruxelles a solicitat ca „ideea unei adevărate uniuni politice” să figureze pe agenda alegerilor europene din această primăvară.

Viziunea comisarului Reding, împărtăşită de numeroşi responsabili din instituţiile europene, ar transforma UE într-un superstat, alocând în acelaşi timp guvernelor şi parlamentelor naţionale un rol politic minor, echivalent cu cel jucat de consiliile locale în Marea Britanie. Sub auspiciile acestui plan, Comisia ar avea preeminenţă asupra guvernelor, iar europarlamentarii ar trece peste suveranitatea parlamentarilor din Camera Comunelor. De asemenea, liderii naţionali, reuniţi în cadrul Consiliului European, vor rămâne cu un rol consultativ, de „a doua cameră”, similar celui al Camerei Lorzilor.

Nigel Farage, liderul Partidului Independenţei Regatului Unit (UKIP), a declarat că, prin aceste declaraţii, Viviane Reding a dezvăluit adevărata alegere pe care alegătorii britanici trebuie să o facă la secţiile de votare. Comentariile comisarului Reding ilustrează prăpastia tot mai mare între o Europă care doreşte o uniune tot mai strânsă şi o Mare Britanie care exercită presiuni pentru a reduce puterile UE. Cu toate acestea, preocupările sporesc la Bruxelles, în condiţiile în care ostilitatea a atins niveluri fără precedent în întreaga Europă continentală, iar partidele ostile UE conduc în sondaje în Franţa, Olanda şi Grecia. În acest context, oficialii de rang înalt din UE, cum ar fi Viviane Reding, doresc ca alegerile europene din luna mai să treacă dincolo de dezbaterile legate de austeritatea din zona euro, îmbrăţişând o viziune grandioasă asupra Europei. La Atena, preşedintele CE, Jose Manuel Barroso, a arătat că UE va utiliza centenarul Primului Război Mondial pentru a avertiza că euroscepticismul, extrema-dreaptă şi partidele anti-europene populiste ar putea aduce războiul înapoi în Europa.