Grindeanu: Îmi doresc să ajutăm la dezvoltarea companiei Dacia Renault

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri, că își dorește ca Guvernul să ajute la dezvoltarea companiei Dacia Renault în România.

"Îmi doresc ca (...) noi, ca Guvern, să putem să impulsionăm, să putem să ajutăm la dezvoltarea acestei uzine, la dezvoltarea acestei companii în România, (...) o companie extrem de importantă, o companie strategică pentru statul român", a declarat Grindeanu, după o vizită la Uzinele Dacia Renault din Mioveni.

Șeful Executivului a precizat că a convenit cu reprezentanții acestei companii să colaboreze pentru un memorandum.

"Am convenit să colaborăm pentru un memorandum, în toamna acestui an, subliniind prin acest memorandum interesul pe care statul român și Guvernul îl are în a susține grupul Dacia Renault. (...) Este o companie extrem de importantă pentru noi și ne dorim ca standardele să rămână acolo sus (...) În această lună, au avut loc întâlniri între reprezentanții Renault și, ca să dau câteva exemple, Ministerul Educației, Ministerul Mediului, Ministerul Cercetării, pe diverse paliere, (...) astfel încât toate acele puncte pe care le-am discutat, în trecut, încet, încet să le rezolvăm (...) S-a lansat între timp și programul Rabla, Rabla Plus, de asemenea important pentru grupul Dacia Renault, dar nu numai", a spus Grindeanu.

Totodată, șeful Grindeanu a precizat că este nevoie de infrastructură în această zonă.

"În iunie, vor fi ridicate pe SEAP, pentru licitație, Loturile 1 și 5 de la autostrada Pitești-Sibiu (...) În iunie, se va ridica pe SEAP, deci spre licitație, Pitești-Craiova. În iulie, pe final, din estimările pe care le avem, vom reuși să mai trimitem spre procedură de licitație, deci pe SEAP, un al treilea lot (...) Primele două loturi înseamnă aproximativ 45 de kilometri", a mai afirmat Grindeanu.