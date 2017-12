„Groapa cu lei” aduce la un loc șase candidate la titlul de campioană!

07:16:17 / 07 Ianuarie 2016

Sistemul

Am ramas surprins si nu cred ca sunt singurul,de modalitatea in care se va desfasura prima faza a turneului principal. Este posibil ca echipe mai modeste,care au si probleme financiare(echipament,deplasarea la Constanta,taxa de inscriere) sa regrete participarea. Cand in editiile trecute se calificau chiar si 3 echipe din cele 5-6 din grupa fiecare avea o speranta si lupta pentru calificare se dadea pana in ultima etapa. Cu sistemul calificarii numai a 2 din 7 aproape sigur multe echipe dupa 2-3 etape,lipsindu-le motivatia, vor face figuratie si in buna traditie mioritica vor participa la partide de "omenie" Daca se calificau 4 echipe din grupe cu siguranta ar fi fost meciuri decisive pana in ultima etapa mentinand interesul tuturor echipelor si al amatorilor turneului pana la ultimul fluier de arbitru. Mai vreau sa mentionez cateva aspecte. Organizatorii turneului aleg regulile si modalitatea desfasurarii turneului pe care o doresc dar sa le faca cunoscute INAINTE DE INSCRIEREA ECHIPELOR in acest fel nimeni n-ar mai fi avut nimic de comentat. Nu stiu de asemenea cum se stabileste cine este pe locul 2 la final in cazul in care mai multe echipe au acelasi punctaj,sper sa nu se anunte criteriul dupa ce se termina meciurile grupelor. Am inteles de la reprezentantul unei echipe,participant la tragerea la sorti,ca multe echipe au fost nemultumite de modalitatea de desfasurare,fiind o surpriza si o confuzie generala. Dar nu este timpul trecut ca pana la primul meci al competitiei sa se corecteze oficial si sa mearga mai departe din grupe cate 4 echipe. Trofeul acesta starneste un interes mare in randul numerosilor fosti buni fotbalisti din judet,un prilej de reintalnire pe teren si in afara lui,de aduceri aminte tineresti,de ambitii. Poate de aceea organizatorii ar trebui sa includa in staful turneului persoane si competente,si cu experienta in domeniu sau ca sa folosim un termen la moda sa "externalizeze" organizarea si toate detaliile. Felicitari ca l-au adus pentru tragerea la sorti pe domnul Vasile Mihu,dar era de apreciat daca ii "valorificau" uriasa sa experienta fotbalistica pe plan national dar mai ales pe plan local,un bun cunoscator al fotbalului judetului. Urez success competitiei,echipele sa-si vada de joc si cel mai bun sa castige