Grupa B are trei echipe în sferturi

09:34:21 / 04 Martie 2014

fair play

Clubul Sportiv Perla Murfatlar se dezice de comentariile de mai sus si de orice alte comentarii lipsite de obiectivitate si de un limbaj civilizat si sportiv.Nu am incurajat si nu incurajam astfel de manifesteri si garantam ca nu apartin sporivilor din cadrul clubului inclusiv old boys.Avem convingerea ferma ca ceea ce s-a intamplat sambata la trofeul telegraf este vina exclusiva a unor arbitri slab pregatiti sportiv,intelectual si chiar psihologic pentru acest turneu.Jucatorii celor doua echipe au aratat dorinta si ambitie sportiva la sfarsitul meciului s-au felicitat reciproc in spirit fair play iar totul a ramas in teren.P.S.Facem apel la anonimi sa nu mai scrie comentarii in numele nostru sa nu foloseasca cuvinte triviale ,injurii etc. pentru ca nu ajuta pe nimeni.Va multumim anticipat