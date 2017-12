Hagi priveşte spre viitor

Plecată la drum în urmă cu şapte ani, din Liga a 3-a, FC Viitorul a trăit joi emoţiile debutului în cupele europene. Nu a fost startul visat, echipa lui Gheorghe Hagi fiind învinsă clar în fieful belgienilor de la KAA Gent, scor 0-5, în prima manşă din turul al treilea preliminar al Europa League, dar patronul şi managerul tehnic al grupării de pe litoral a privit partea pozitivă din acest meci. „Rezultatul e dur, am luat goluri multe, dar am vrut să ieşim la joc. Am întâlnit o echipă puternică din toate punctele de vedere, cu un sistem agresiv, care a creat presiune constantă în jumătatea noastră de teren. Plus experienţa mare din cupele europene, mai ales că anul trecut a ieşit din grupe în Liga Campionilor. Prima repriză a fost bună, în care am avut şi noi şanse, dar treptat au venit peste noi şi am luat două goluri din faze fixe. Aşa s-a rupt echilibrul. Chiar dacă ne doare, pentru că este o înfrângere la scor, o considerăm un test din care trebuie să învăţăm. Am vrut să jucăm ca să vedem unde suntem. Aşa cum a zis Cruyff, că pierzi cu 1-0 sau 5-0, tot o înfrângere este. Mai avem şi meciul de pe teren propriu, pe care încercăm să-l folosim tot ca pe o experienţă în creşterea noastră ca echipă. Băieţii mai tineri au trăit o experienţă unică, pe un stadion superb, împotriva unei echipe de Liga Campionilor, şi au văzut ce înseamnă viteza de joc, gândirea rapidă, aşa că au multe de învăţat. Ne pare rău că s-a întâmplat, dar asta este. În viaţă nu există doar zahăr, mai este şi sare. La ultimul meci, noi am gustat numai sare, dar mergem mai departe. Nu avem nimic altceva de făcut decât să muncim mai bine şi mai mult. Să devenim mai buni!”, a explicat Hagi.

“Trebuie să antrenăm mintea şi tehnica!”

Managerul tehnic al grupării de pe litoral consideră că este momentul unei schimbări în privinţa felului în care echipele româneşti abordează partidele cu adversari puternici din Europa. “În Belgia, m-am simţit la acel nivel când te mişti şi gândeşti la o viteză incredibilă. Acela este fotbalul, este cu totul altceva, şi trebuie să muncim ca să ajungem şi noi acolo. Să ştim să jucăm fotbal, să ne apărăm şi să atacăm. Să nu ne fie frică de dueluri. Nouă nu ne-a fost, am ieşit la joc şi am luat cinci, dar acesta-i drumul. Jucătorul român trebuie să iasă la luptă, să se bată în dueluri unu la unu. Nu trebuie să stăm toată ziua şi să ne apărăm. În fotbal trebuie să ştii ambele faze, să ai un echilibru între ele. Iar jucătorul trebuie educat în acest spirit, ca să devină competitiv. Baza se va face între 11 şi 14 ani, când învaţă şi se dezvoltă. Nu la perfecţionare, când trebuie să facem alte lucruri, cultură tactică, nişte parametri fizici şi polivalenţă. Iar noi, la nivel acela stăm rău de tot, nu mai vorbesc între 14 şi 18 ani. Dacă nu ai învăţat baza...Jucătorul român, când are puţină presiune, nu mai ştie să reacţioneze. Tremură! Pentru că trebuie să gândeşti şi să te mişti iute, de aceea trebuie să antrenăm mintea şi tehnica! Echipa din România care a marcat cele mai multe goluri în campionatul trecut s-a dus în Belgia şi a luat cinci goluri. Asta dă naştere la întrebări! Aşa că mă întreb şi eu ce trebuie să facem de acum în colo, cum trebuie să muncim. Vrem o mentalitate cu care să câştigăm. Aşa eram noi!”, a spus Hagi.

