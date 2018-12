Halep, favorita fanilor pentru al doilea an consecutiv

Pentru al doilea an consecutiv, tenismena constănţeană Simona Halep, ocupanta primului loc în clasamentul WTA, a câştigat premiul WTA Favorita Fanilor, a anunţat site-ul www.wtatennis.com. Halep a obţinut cele mai multe voturi în sondajul la care au participat fanii. În 2018, Halep a cucerit primul său titlu de Grand Slam din carieră la Roland Garros şi s-a impus la Shenzhen Open şi Rogers Cup, disputând şi finala la Australian Open. În plus, pentru al doilea an consecutiv, Halep încheie sezonul pe prima poziţie în ierarhia mondială. Poloneza Agnieszka Radwanska, de şase ori, în perioada 2011-2016, şi rusoaicele rusoaicele Maria Sarapova, în 2010, şi Elena Dementieva, în 2009, au mai obţinut premiul WTA Favorita Fanilor.