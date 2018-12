Halep vrea o medalie olimpică și să fie portdrapelul României la Tokyo

Federaţia Română de Tenis şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român au decis înfiinţarea unei echipe olimpice de tenis care să beneficieze de sprijin material pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Lotul va fi format din Simona Halep, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Monica Niculescu, Irina Bara, Alexandra Dulgheru, Raluca Olaru, Horia Tecău, Florin Mergea şi Marius Copil. „Pentru Jocurile Olimpice din 2020 ne dorim să facem cea mai bună echipă posibilă cu toţi sportivii de valoare din România. Ca să ne bucurăm de victorii şi de cât mai multe medalii. În 2016 am fost foarte aproape de medalia de aur şi cred că la Tokyo avem şanse foarte mari la această medalie”, a declarat Mihai Covaliu, preşedintele COSR, la conferinţa de presă desfășurată marți, la București.

Liderul clasamentului mondial, constănțeanca Simona Halep, vrea ca în 2020 să fie portdrapelul României la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, iar visul ei este câștigarea unei medalii olimpice. „Pentru mine este o onoare să fac parte din acest lot olimpic. Este o emoţie diferită. Când ţi se cântă imnul este un moment unic. Aşa a fost la Roland Garros. A fost cel mai frumos din viaţa mea. Îmi exprim public dorinţa de a fi portdrapel în 2020, dacă merit şi lumea vrea acest lucru. Dacă aș câştiga o medalie la Jocurile Olimpice aş fi un sportiv perfect”, a declarat Halep.

Iar tenismanul constănțean Horia Tecău a spus că ar face o pereche foarte puternică cu Simona Halep în proba de dublu mixt de Tokyo: „Acum important este să ne ocupăm de primii paşi, important este să fim sănătoşi. În 2016 am jucat cu Irina Begu, am fost stors fizic, mai ales că am jucat după finala la dublu. Dar acum cred că putem mai mult, mi-ar plăcea să fac acest lucru cu Simona. Cel mai important este ca toată echipa să creadă că putem obţine o medalie. Important este ca toată lumea să creadă în acest lucru. Trebuie să visăm, să credem în şansele noastre, să ne gândim la medalii”.