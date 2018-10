Halep vrea să revină anul viitor și să lupte pentru un loc la Turneul Campioanelor

După ce și-a anunțat retragerea din Turneul Campioanelor de la Singapore din cauza accidentării de la spate, Simona Halep, ocupanta primului loc în clasamentul WTA, a dat publicităţii un comunicat, în care a spus că va face tot posibilul să revină şi să se califice la ediţia de anul viitor. Începând din 2019, Turneul Campioanelor va avea loc la Shenzhen, în baza unei înţelegeri cu WTA, pentru următorii zece ani. Premiile se vor dubla faţă de turneul de la Singapore, de la şapte milioane de dolari la 14 milioane de dolari.

„Din nefericire, după multe discuţii cu echipa mea şi cu medicii, am luat decizia de a mă retrage de la Turneul Campioanelor. Voiam să termin 2018 la un înalt nivel, după un an incredibil, dar din nefericire accidentarea mea la spate nu s-a vindecat în felul în care am fi vrut şi trebuie să pun înainte sănătatea pe termen lung. Sunt tristă că nu pot să joc la a cincea şi ultima ediţie, aici, la Singapore, dar sunt încrezătoare că aceasta este decizia corectă şi voi face tot ce pot să revin şi să lupt pentru locul meu la Turneul Campioanelor, anul viitor. Singapore este un oraş special şi sunt sigură că fanii se vor bucura să vadă un tenis feminin fantastic în această săptămână”, a anunțat Simona Halep, în comunicat.

Simona Halep este singura tenismenă în activitate care s-a calificat de cinci ori la rând la Turneul Campioanelor și a disputat finala la Singapore în 2014, la prima ei participare. În următoarele trei ediţii, Halep nu a depășit faza grupelor.