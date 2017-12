Harry Tavitian şi Cserez Csaba, în turneu de colinde

Pianistul constănţean Harry Tavitian, alături de percuţionistul sătmărean Cserey Csaba, le oferea iubitorilor de jazz de la malul mării, la începutul lunii octombrie, un concert care prezenta, în avanpremieră, o suită de colinde româneşti şi armeneşti de pe primul lor album de colinde, aflat la aceea dată în pregătire, „Naşterea“. Rod al unei pasiuni care durează de mai bine de două decenii - concertele de colinde pe care Harry Tavitian le susţinea de Crăciun în anii ’80, la Constanţa, stau mărturie - „Naşterea“ este o lucrare unitară, gîndită, aşa cum spunea, la un moment dat, renumitul jazzman român, „ca un fel de transculturalitate, un drum care pendulează între Balcani şi Caucaz“. După cum precizează Harry Tavitian, în Cantata de Crăciun de pe CD-ul „Naşterea“ se întîlnesc colinde (fie arhaice româneşti, unele din ele din colecţia Béla Bartók, fie de tradiţie bizantină, fie armeneşti) cu negro-spirituals afro-americane, una din formele muzicale primitive din care însuşi jazzul s-a născut.

„M-am hotărît, în sfîrşit, să scot un album de colinde, deşi prelucrările de jazz după colinde mi-au fost totdeauna foarte dragi. În 1982, am organizat primul concert de Crăciun la Constanţa, iar prima suită de colinde am făcut-o în 1983. În iernile întunecate dinainte de \'89 am încercat să aduc puţină bucurie în suflete cu concertele de Crăciun, cum erau cele pe care le organizam la Constanţa, în seria Ateliere de improvizaţie sau cum a fost suita de colinde din \'87 la Braşov, la trei săptămîni de la revolta muncitorilor“, precizează pianistul constănţean pe blogul său personal.

În aceeaşi formulă în care a cîntat, în urmă cu mai bine de o lună, la clubul „Doors“ din Constanţa, duo-ul Harry Tavitian (pian, voce, fluiere) - Cserey Csaba (percuţie) susţine, în această perioadă, un turneu de promvare a albumului „Naşterea“. Pe 27 şi 28 noiembrie, cei doi artişti sînt aşteptaţi la clubul „Jazz & Blues“ din Tîrgu-Mureş, respectiv clubul „Rozmarin“ din Gheorghieni. Cei doi au prezentat albumul şi în Ungaria, precum şi la Reşita, iar bucuria Naşterii Domnului va fi împărtăşită şi iubitorilor muzicii de suflet din Galaţi, Bucureşti, Satu-Mare, Cluj sau Sibiu.

Pe 21 decembrie, Harry Tavitian va reveni la Constanţa, pentru a susţine un concert de binefacere la Muzeul de Artă. Alături de Harry Tavitian va cînta grupul vocal de la biserica „Sfîntul Mare Mucenic Mina“ din parcul Tăbăcărie. Fondurile strînse în urma recitalului vor fi donate copiilor de la aşezămîntul „Sfîntul Mina“. În cadrul acestui concert, jazzmanul va prezenta colindele de pe noul său album, „Naşterea“.