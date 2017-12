Haşotti atacă primele electorale pentru primari propuse de PD

Liberalii s-au întors la Constanţa şi în acest sfîrşit de săptămînă, de această dată cu ocazia întîlnirii Biroului Permanent şi al Comitetului Executiv al Ligii Aleşilor Local (LAL). Lucrăriile au debutat în după-amiaza de ieri cu discuţii despre modul în care LAL se va implica în pregătirea alegerilor locale, fie că aleşii PNL vor candida în cadrul Alianţei DA sau pe cont propriu, dar şi despre modalităţile de accesare a fondurilor structurale de către aleşii locali. Extrem de distrat, preşedintele LAL-PNL, Ludovic Orban, a încurcat de mai multe ori ordinea de zi, dedicîndu-se vorbitului la telefon şi şuşotitului cu colegii de la prezidiu. Vicepreşedintele LAL, Victor Manea, a adus în discuţie, printre altele, şi problemele interne ale PNL. "Există cîţiva colegi, foşti lideri ai partidului sau parlamentari, care abordează subiecte pe lîngă agenda populaţiei, cum ar fi fuziunea cu PD, şi care fac mari deservicii PNL. În aceste condiţii, noi, ceilalţi, trebuie să dăm replici sau să explicăm ce credem că au spus colegii noştri. Aceşti oameni trebuie să decidă dacă se află în PNL sau nu, iar organizaţiile din care fac parte au obligaţia să ia măsuri serioase. Un exemplu în acest sens este cazul Ralucăi Turcan, care a uitat cum a ajuns în Biroul Naţional. Nu cred că pentru calităţile pe care le avea, ci prin intermediul unei cumetrii. Ea a spus că preşedinţii de organizaţii au fost ameninţaţi că, dacă nu strîng semnături pentru retragerea trupelor româneşti din Irak, nu vor primi fonduri guvernamentale. Am ajuns să minţim cu neruşinare apărînd interesele unor persoane care nu se află în PNL", a declarat Manea. El a solicitat LAL a PNL să ia poziţie în acest sens.

Alte puncte pe ordinea de zi a lucrărilor au vizat Legea Finanţelor Publice Locale, Legea administraţiei publice, Statutul aleşilor locali. Referindu-se la Statutul aleşilor locali, vicepreşedintele PNL, Puiu Haşotti, a afirmat, în acest context, că România avea nevoie de o astfel de lege, exprimîndu-şi în acelaşi timp regretul că actul normativ nu este valabil şi în cazul parlamentarilor care îşi schimbă culoarea politică. În încheierea discursului său, Haşotti i s-a adresat lui Orban: "Ai văzut? Nu am spus nimic de PD!". Dat fiind faptul că acesta din urmă nu s-a arătat prea încîntat, vicepreşedintele PNL s-a simţit dator să îi facă "pe plac" şi a lansat un atac la adresa colegilor de guvernare. "Vreau să vă spun că am fost foarte uimit de propunerea PD cu privire la prima electorală. PNL nu are primari în toate localităţile ţării şi a da o primă electorală primarilor mi se pare nepotrivit, întrucît nu se ia în considerare voinţa cetăţenilor. Sînt şi primari independenţi şi atunci ce fel de primă electorală le dăm? Trebuie să pun o altă întrebare însă, care îi va face plăcere lui Ludovic Orban: de ce PD nu s-a gîndit la această propunere în urmă cu un an şi jumătate, ci numai după ce a forţat 500 de primari de la PSD să treacă la PD? Este o întrebare la care, evident, nu au cum să răspundă, întrucît inspiraţia politică este abundentă la PD. Această primă care prevede ca un primar să deţină şi o majoritate în Consiliul Local este discutabilă din foarte multe puncte de vedere", a declarat Haşotti. Întrunirea Biroului Permanent şi al Comitetului Executiv al LAL a PNL continuă astăzi.