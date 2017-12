Hayssam, transferat la Penitenciarul Rahova

Omar Hayssam, omul de afaceri sirian cu cetăţenie română condamnat la 20 de ani de închisoare în dosarul răpirii jurnaliştilor români în Irak, va fi transferat din custodia Direcţiei Cercetări Penale la Penitenciarul Rahova Bucureşti, acolo unde va sta într-o perioadă de carantină, conform site-ului pesurse.ro. Adus în ţară vinerea trecută, Hayssam va sta 21 de zile la Secţia de carantină a unităţii de detenţie, pentru a fi evaluat şi supus unei investigaţii medicale. Deşi au trecut câteva zile de când a ajuns în custodia autorităţilor române, împrejurările în care sirianul condamnat pentru terorism a fost adus în ţară sunt în continuare un mister. Sâmbăta trecută, Antena 3 a difuzat într-o emisiune imagini cu avionul care l-ar fi adus pe Omar Hayssam în ţară, difuzate de o televiziune din Siria. „Nu cred că poate fi vorba de o coincidenţă atât de mare ca avionul militar să aterizeze în Siria, un stat cu probleme, în plin conflict militar, cu două zile înainte să ajungă în România singurul terorist sirian“, a explicat realizatorul emisiunii, Radu Tudor.

OPERAŢIUNE LEGALĂ Prezent la festivităţile organizate de Ziua Aviaţiei Române, premierul Victor Ponta a subliniat că aducerea în ţară a lui Hayssam a fost o operaţiune avizată de Guvern şi derulată conform legilor româneşti. „Eu nu pot să vă păcălesc că nu ştiu de unde şi cu ce a fost adus Hayssam. Dacă vreţi să jucaţi în filme poliţiste proaste, puteţi să o faceţi, eu nu pot să vă insult inteligenţa, eu nu pot spune că Hayssam a venit din Lună cu un cal înaripat sau poveşti cu Rambo care salvează oameni, dar nu spune de unde. Am avizat şi am aprobat sprijinul logistic pe care Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne l-au dat pentru ca această operaţiune legală să se desfăşoare“, a declarat Ponta. Totodată, premierul a avut o atitudine tranşantă şi faţă de liderul PDL, Vasile Blaga, ministru de Interne în perioada în care Omar Hayssam a fugit din România. „Blaga trebuie să explice cât de prost poate fi un ministru de Interne căruia îi fuge din ţară un infractor periculos şi care, la cinci ani după, zice „să aflăm şi noi“. Probabil că, în cazul lui Blaga, prostia nu e o infracţiune“, a spus premierul Victor Ponta.

OPERAŢIUNEA BĂSESCU Afirmaţia preşedintelui Traian Băsescu, care, printre bâlbâieli declarative, a subliniat că autorităţile române au efectuat „o operaţiune neautorizată“ în străinătate pentru a-l captura pe Omar Hayssam, citată de Associated Press (AP) şi Agence France-Presse (AFP), a fost preluată în presa internaţională. Preşedintele român a refuzat să dezvăluie unde a fost capturat Omar Hayssam, condamnat în absenţă, în 2007, la 20 de ani de închisoare, aflat în custodia Poliţiei, scrie agenţia AP, citată, între alte publicaţii, de ziarul american „Washington Post“ şi postul Fox News. „Cum aş putea să vă spun, când România a efectuat o operaţiune neautorizată pe teritoriul altei ţări?“, le-a răspuns Băsescu jurnaliştilor, comentariile sale sugerând că Hayssam a fost predat în mod neautorizat autorităţilor române, scrie AP.

ARMATA Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a declarat, sâmbăta trecută, că Armata Română execută doar misiuni legale, el precizând totodată că nu doreşte ca Armata să fie implicată în dispute politice. „Armata execută misiuni legale. Sigur că operaţiuni de genul acesta, care îl privesc pe Omar Hayssam, au un anumit grad de confidenţialitate şi Armata, legat de ce declara preşedintele Băsescu, nu execută decât misiuni legale şi nu vreau ca Armata să fie implicată în dispute politice“, a spus ministrul Apărării. Întrebat, în acest context, care a fost penultima misiune pentru un avion militar de tip Spartan, ministrul a răspuns că „cei care sunt abilitaţi de lege au acces la aceste documente şi la timpul respectiv vor face precizări“.

AUTORIZAŢII Premierul Victor Ponta a declarat că singurele semnături de pe toate documentele sunt ale lui şi ministrului Apărării, Mircea Duşa, şi că în continuare nu ştie cum a fost implicat şi preşedintele Băsescu sau care a fost rolul acestuia. El a precizat totodată că, din punct de vedere juridic, există un acord de extrădare între România şi Siria, dar care nu este în vigoare deoarece a fost ratificat doar de partea română, precum şi un acord-cadru mai vechi care nu se aplică însă cetăţenilor propriei ţări. „Regret că, ieri dimineaţa, (vinerea trecută - n.r.) câţiva iresponsabili plătiţi din bani publici ca să fie consilieri prezidenţiali au încercat să deturneze politic pentru mişcarea lor de doi bani o problemă importantă. Când lucrezi cu iresponsabili, trebuie să îşi asumi şi astfel de riscuri“, a adăugat Ponta. Totodată, Victor Ponta a precizat, vinerea trecută, că Hayssam a fost adus cu un avion militar. „Radu Stroe ştia de unde vine, că nu putea să vină decât dintr-un singur loc, însă mă bucur foarte mult că toată această operaţiune complexă, repet, despre care eu cel puţin ştiam de câteva luni, dar fiecare ministru la rândul său a fost informat la un anumit moment, s-a păstrat confidenţială. Ar fi fost extrem de periculos să avem scurgeri de informaţii şi este meritul instituţiilor implicate şi al celor care au ştiut - că nu au comunicat decât după ce avionul militar a aterizat la Bucureşti“, a afirmat premierul. De asemenea, Victor Ponta a spus că în ultimele luni a fost tot timpul informat de către instituţiile competente asupra posibilităţii ca Omar Hayssam să fie adus în ţară şi a aprobat sprijinul logistic pentru instituţiile implicate. „Am avizat şi am aprobat sprijinul logistic pe care Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne l-au dat pentru ca această operaţiune legală să se desfăşoare. Am fost, evident, tot timpul informat şi când s-a plecat spre Siria, şi când s-a întors“, a adăugat premierul Victor Ponta. Răspunzând criticilor consilierului prezidenţial Sebastian Lăzăroiu, Victor Ponta a spus că „eu n-am făcut nicio declaraţie. Am răspuns... Chiar nu dau doi bani pe Lăzăroiu. Eu vorbesc despre instituţiile care au fost implicate în baza deciziilor luate de Guvern şi i-am felicitat pe cei care merită felicitaţi. Dacă vreţi, îi reiau: SRI, SIE, Ministerul Apărării - că nu cred că l-a adus Lăzăroiu cu patul pe Hayssam, l-a adus Ministerul Apărării -, Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne. Aceştia sunt cei care au muncit“.

VESELIE SUPĂRĂTOARE Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a declarat, pentru pesurse.ro, că felul în care se comentează acţiunea de readucere a lui Omar Hayssam în ţară este deranjant. „E supărătoare veselia de a lăuda readucerea lui Hayssam în ţară. Mă interesează mai mult cum a plecat, pentru că acel om nu trebuia să plece din România. Am impresia că trebuia făcută o anchetă severă despre cum a putut pleca acel om din România şi vinovaţii să răspundă. Dacă a fugit de sub nasul serviciilor secrete, atunci avem o mare problemă, dar dacă a fost făcut scăpat? Am impresia că, atunci, Traian Băsescu a profitat de situaţie pentru a-i face pe şefii serviciilor de atunci să îşi dea demisia“, a spus fostul premier.

BLAGA, PUS LA PERETE Liderul PSD, premierul Victor Ponta, a declarat că Vasile Blaga, ministru de Interne în perioada în care Omar Hayssam a fugit din România, trebuie să explice cât de prost poate fi un ministru pentru a-i scăpa un infractor periculos. „Blaga trebuie să explice cât de prost poate fi un ministru de Interne căruia îi fuge din ţară un infractor periculos şi care, la cinci ani după, zice „să aflăm şi noi". Dacă i-au trebuit cinci ani lui Blaga, care era ministru de Interne, să afle cum a plecat Hayssam, ar trebui să răspundă toţi cei care au fost de vină atunci. Au răspuns şefii SIE şi SRI, dar ministrul de Interne? Dacă azi, în 2013, fugea din ţară un infractor periculos, avea vreo vină ministrul Stroe? Probabil că, în cazul lui Blaga, prostia nu e o infracţiune“, a spus Ponta. Totodată, premierul a susţinut că este interesat să afle şi dacă vreun partid a avut legătură cu acest caz. „Eu sunt printre primii interesaţi să vedem. Dacă există orice legături, să răspundă. Sunt extrem de relaxat, având în vedere că n-am avut, spre deosebire de alţi oameni politici importanţi, ocazia nici măcar să-l întâlnesc vreodată pe Hayssam“, a subliniat Ponta. Mai mult, premierul a mai spus că nu a discutat cu preşedintele Traian Băsescu despre aducerea în ţară a lui Hayssam, ci numai cu instituţiile implicate. „Nu, eu am discutat cu instituţiile implicate. N-am ştiut că a fost implicat şi preşedintele şi nici acum nu ştiu care e rolul Administraţiei Prezidenţiale. Am discutat cu instituţiile care au participat în mod efectiv“, a afirmat Ponta.

ADEVĂRUL DESPRE RĂPIRE Fostul preşedinte al PSD, Mircea Geoană, a declarat, sâmbăta trecută, că este un lucru bun că Omar Hayssam a fost readus în ţară şi speră că acum se va afla adevărul despre răpirea jurnaliştilor români în Irak, dar şi despre cum a reuşit Hayssam să fugă din ţară. „Faptul că a fost adus şi deferit justiţiei române pentru a-şi ispăşi pedeapsa mi se pare un lucru bun pentru că se arată că instituţiile statului român au memorie lungă şi braţul lung, ceea ce, din punct de vedere al respectării legii pe un caz atât de sensibil, este un lucru foarte important. Sper ca venirea lui în ţară să aducă adevărul şi numai adevărul cu privire la cele trei episoade importante şi răpirea ziariştilor din Irak, pentru că sunt încă multe semne de întrebare pe care cred că putem să le aflăm...“, a declarat Mircea Geoană.

„HAYSSAM NU A FOST RECUPERAT DE BĂSESCU“ Fostul ministru al Apărării, europarlamentarul PSD Ioan Mircea Paşcu, scrie, într-o postare pe Facebook, că Omar Hayssam nu a fost recuperat de Băsescu, aşa cum încearcă să acrediteze ideea preşedintele, conform „Cotidianul“. „Scorpionul tot scorpion: în declaraţia de ieri privitoare la Hayssam, preşedintele nu se poate abţine să nu îl înţepe pe premier. Dacă premierul corectează o declaraţie greşită făcută anterior, fără să declare că Haysam a fost „livrat" în virtutea unui acord de extrădare, preşedintele spune că nu confirmă. Nu confirmă ce? Că Ponta a spus doar că avem un asemenea acord. Apoi, preşedintele spune că nu confirmă că Hayssam a fost adus în ţară cu un avion militar românesc, deşi premierul nu a specificat că avionul militar să fi fost românesc. Mai mult, Mircea Duşa spune că avioanele militare româneşti nu participă la acţiuni neautorizate pe teritoriul altor state... Deci, de unde şi până unde era nevoie de o „corectură" din partea preşedintelui? În sfârşit, cel mai important, preşedintele ţine să afirme că nu confirmă că Hayssam a fost adus din Siria, dar ţine să accentueze că a fost vorba de o acţiune „neautorizată, organizată pe teritoriul altui stat"!? Păi, hai să vedem unde poţi organiza o asemenea acţiune în zonă, pornind de la prezumţia de mai sus: în Turcia, imposibil, în Iordania, imposibil, în Israel, imposibil, în Irak, poate, însă puţin probabil, în Cipru şi Liban, la fel! Pentru că, dacă te angajezi într-o asemenea operaţiune „neautorizată" pe teritoriul unui stat străin, relaţiile bilaterale cu ţara respectivă - mai ales când ţii să faci publică operaţiunea „neautorizată" respectivă - vor avea considerabil de suferit. Or, eu cred că, oricât de „tare" ar vrea să pară preşedintele, nu îşi permite să alieneze niciuna din ţările respective. Logic, deci, rămâne că Haysam să fi fost „livrat" din Siria la un punct de întâlnire convenit şi adus apoi în ţară, ceea ce presupune un minim grad de convenienţă din partea autorităţilor ţării pe teritoriul căreia se află punctul de întâlnire respectiv. Iar cuvântul „neautorizat" utilizat în acest context pare nejustificat şi poate avea consecinţe... Asta ca să nu mai vorbim de ce va declara Hayssam, în ciuda tentativei prezidenţiale de a-i transmite cum trebuie să se comporte“, a consemnat fostul ministru al Apărării.

SCURTĂ ISTORIE În martie 2005, jurnaliştii Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian au fost răpiţi la Bagdad. Pe 5 aprilie 2005, Omar Hayssam a fost reţinut şi, deşi Preşedinţia anunţa atunci că este acuzat de implicare în răpirea jurnaliştilor, la Bagdad, el a fost arestat preventiv pentru infracţiuni economice, într-un alt dosar. La aproape un an şi o lună de la plasarea lui în arest, instanţa a acceptat să îl elibereze, din motive medicale, la propunerea procurorului Ciprian Nastasiu, cel care ceruse şi arestarea sirianului. În 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul unei nave. Fuga acestuia a determinat revocarea din funcţii a şefilor de servicii de informaţii române, dar şi a procurorului general al României de la acel moment, Ilie Botoş. În 2008, Omar Hayssam a fost condamnat, în lipsă, la 20 de ani de închisoare pentru implicare în răpirea celor trei jurnalişti, cazul acestuia constituind o premieră în România.