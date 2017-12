HC Dobrogea Sud, fără victorie pe teren propriu în LN

10:03:00 / 02 Octombrie 2017

Neputinciosi

Nu se poate sa joci in halul asta Cand vezi in poarta un portar de 2 metri.si portarul nationalei voi jucatorii hcds dati la poarta numai pe sus? Toate mingiile a-ti dat pe sus la poarta doar pe sus.scapati singur cu irimus dati pe sus sau in el Nu judecati fratilor sa dati mingiile pe jos? Schimbati panarama asta de antrenor ca nu face nimic si ne ducem la vale .mai cheltuiti si banii de la primarie care vii da degeaba fara rezultate Sunteti de rusine aveti tineret pe banca si voi jucati numai cu batranii