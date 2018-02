HCDS nu a avut o partidă ușoară cu ultima clasată

22:18:17 / 04 Februarie 2018

CHIN

Bai, nene, uita-te la meciuri, inainte de a scrie articole. Usoara?? Aia au venit cu 10 oameni si tot ne-am chinuit ca pe hotii de cai. O intrebare pentru dl Iacob: ai 2 interi dreapta foarte buni, de ce il omori pe unul, tinandu-l in teren 60 de min, ofensiva-defensva? Unde mai pui ca vine extenuat si de la CE din Croatia. In echipa Frantei unul nu sta in teren mai mult de 22-24 de min, noi ii lasam pana la epuizare si accidentari? Inteleg daca nu aveai variante, dar e singurul post pe care chiar ai! Altfel, nimic de remarcat, poate doar Vasile.