HCM pregătește revanșa cu CSM

23:29:39 / 30 Aprilie 2015

Bafta HCM! Hai cu titlul 10!!

Incompetentii si impotentii aia de la CJ trebuiau sa dea banii HCM-ului si baietilor de la volei, echipelor care au PERFORMANTE, care lupta cu adevarat, care au caracter si mentalitate de invingatori, nu panaramelor alora de liga a 3-a de la fotbal si ratatelor ca si retrogradate de la CSU Neptun. Numai in Romanica si mai ales in Constanta sistemul de valori e cu dosul in sus!!! Bine ca ne depasesc si se poate in orasele subdezvoltate ec., mai mare rasul!! Hai HCM, victorii cu CSM si apoi in semifnale! Pentru noi sunteti campionii !!