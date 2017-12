HCM, start ratat în Liga Campionilor

Campioana României, HCM Constanţa, a încheiat ieri una dintre cele mai negre săptămîni ale ultimelor sezoane. După remiza neaşteptată de la Oradea, din Liga Naţională, HCM a ratat şi startul celei de-a treia participări din istoria clubului în Liga Campionilor. “Coşmarul nordic” pare să-l bîntuie pe Lucian Râşniţă, formaţia sa suferind un eşec drastic în prima etapă din Grupa B a Ligii Campionilor. Dacă anul trecut, HCM ceda la scor la Gudme (17-33), formaţia constănţeană a suferit încă un eşec clar pe tărîm scandinav, cedînd cu 25-33 pe terenul campioanei Suediei, Hammarby IF. În condiţiile în care THW Kiel şi Montpellier sînt de departe favoritele grupei, rezultatul din Suedia pune serios sub semnul întrebării continuarea aventurii europene a HCM-ului după încheierea fazei grupelor, fie ea şi în Cupa Cupelor. HCM a fost la înălţime mai puţin de o jumătate de repriză la Stockholm. Timofte a încheiat, în min. 13, o serie de patru goluri consecutive constănţene, punctînd pentru 7-5 în favoarea echipei sale, fapt ce a atras timpul de odihnă al primei părţi pentru antrenorul Staffan Olsson. În teren au revenit parcă alte echipe, iar HCM avea să fie pînă la pauză o palidă umbră a echipei din primele minute ale partidei. Cum Săulescu n-a putut fi recuperat complet după o fractură la deget suferită în meciul cu Dinamo, Lucian Râşniţă a încercat variantele Voglis, Timofte sau Şoldănescu pentru postul de centru, însă niciuna n-a dat satisfacţie. Asta pentru că Adzic a suferit o ruptură musculară şi va rata restul meciurilor din 2007. Cu Larsson şi Henriksson imposibil de oprit la linia de 9m, Hammarby a apăsat pe acceleraţie şi în min. 24, s-a desprins la 13-9. Suedezii au conservat avantajul pînă la pauză, iar tabela arăta la jumătatea reprizei 18-14. Nici pauza n-avea să-i trezească pe handbaliştii constănţeni, care s-au întrecut în ratări în situaţie de unu la unu cu portarul Michael Astrom. Hejtmanek şi Timuzsin, în cîte două rînduri, Voglis şi Broz nu l-au putut învinge de pe semicerc pe bravul portar suedez, iar în replică gazdele înscriau gol după gol pe contraatac. Nicklas Grundsten (procentaj 100%, fie de pe semicerc, fie pe contraatac) şi Daniel Baverud nu au iertat deloc, iar Hammarby a interpus diferenţa maximă în min. 54, 31-20! Abia pe final avea să funcţioneze şi poarta constănţeană, Stănescu contribuind la micşorarea rezultatului final. Pentru micşorarea diferenţei s-a riscat şi cu Săulescu coordonator, astfel că s-a încheiat 33-25 pentru Hammarby. Suedezii au obţinut un succes clar şi meritat la capătul unei partide în care constănţenii au irosit şi patru aruncări de la 7m (Toma 2, Csepreghi, Vukovic). “Nici în visele cele mai negre nu credeam că putem pierde la opt goluri diferenţă în faţa acestei echipe. Am jucat de la egal la egal doar 20 de minute. În repriza a doua au fost foarte multe ratări şi inexactităţi în atac, iar, în plus, am fost lipsiţi şi de o poartă în formă deosebită. Astfel se explică rezultatul catastrofal”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali.

Au evoluat formaţiile - Hammarby (antrenor Staffan Olsson): Astom, Ekman, Karlsson 3, Johanson 4, Henriksson 3, Apelgren 1, Grundsten 9, D. Baverud 5 (1x7m), J. Baverud, Larsson 5, Arvidson, Nygard, Johannesson, Hoglund 3; HCM (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu, Popescu, Broz 2, Schjolin Voglis, Timuzsin, Timofte 2, Săulescu 2, Şoldănescu 1, Toma 8 (3x7m), Vukovic 2 (1x7m), Kazic, Csepreghi 4, Mureşan 1, Hejtmanek 3. Au arbitrat: San Jose / Murcia.