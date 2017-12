Hodor din „Urzeala Tronurilor“, DJ la Untold România

Actorul irlandez Kristian Nairn, care îl interpretează pe Hodor din „Urzeala Tronurilor”, va urca, în această vară, pe scena festivalului de muzică Untold, la Cluj, conform organizatorilor.

Înainte de a juca în „Game of Thrones”, irlandezul a încercat să urmeze o carieră în muzică, iar din 2013 a susținut un turneu sub numele de „Rave of Thrones”, încercând să atragă interesul fanilor „Game of Thrones” din întreaga lume.

Anul acesta, festivalul Untold, desemnat Best Major Festival în cadrul European Festival Awards, 2015, din Groningen, Olanda, va avea loc, în perioada 4-7 august, la Cluj. Vedetele evenimentului vor fi top 5 DJ ai lumii: Dimitri Vegas & Like Mike, Armin Van Buuren, Hardwell, Martin Garrix și Tiesto, alături de alți peste 150 de artiști internaționali de renume, printre care: Faithless, Afrojack și Parov Stelar.

Citește și:

Britanicii de la Editors își aduc... visele pe litoral

Maraton de concerte rock și electro, cu „grei“ din România și Anglia