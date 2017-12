Horia Tecău, idolul micilor tenismeni români

Cel mai bun tenisman român al momentului, constănţeanul Horia Tecău, a participat, sâmbătă, la o acţiune de promovare a tenisului, organizată împreună cu Sorana Cârstea şi Victor Hănescu, la baza sportivă Pescariu Sports & Spa din Bucureşti. Peste 150 copii au ţinut să-i cunoască pe cei trei tenismeni, să joace împreună cu ei şi să obţină câte un autograf. Timp de aproape patru ore, Tecău şi compania i-au încântat pe micii tenismeni cu execuţiile şi sfaturile lor. „Mi-aduc aminte că voiam să joc cu Pavel, Năstase, Sampras, Edberg. Nu am apucat să joc decât cu Ilie Năstase şi Andrei Pavel dintre ei. A fost foarte frumos. Nu ne aşteptam să vină atît de mulţi copii. Este prima, dar nu şi ultima dată cînd participăm la asemenea acţiune. Îmi face plăcere să joc cu copiii, sper să facem o tradiţie din acest eveniment”, a spus Tecău, care s-a fotografiat cu iubitorii tenisului şi le-a oferit cadouri copiilor.

VREA UN TITLU DE GRAND SLAM. După un an excelent, în care a jucat a treia finală consecutivă la Wimbledon, a ajuns pentru a doua oară la Turneul Campionilor şi a încheiat sezonul pentru prima oară în Top 10 al clasamentului de dublu, Tecău a decis să schimbe partenerul. Astfel, constănţeanul a renunţat după trei ani la colaborarea cu suedezul Robert Lindstedt şi va evolua alături de unul dintre cei mai buni jucători de dublu din lume, belarusul Max Mirnîi.

„Trei ani reprezintă o perioadă destul de lungă, iar eu şi Robert vom rămâne prieteni. Acum nu mai există stresul acela între noi, să facem rezultate, şi vorbim mai des decât înainte. Prima dată când vom juca unul împotriva celuilalt va fi greu şi emoţionant. A fost cel mai bun an din carieră, cu multe lucruri noi. Am câştigat un turneu Masters Series, am participat din nou la Turneul Campionilor, am avut o finală de Grand Slam la Wimbledon şi am terminat anul pentru prima oară între primii zece jucători. Plec în Florida, să mă antrenez două săptămâni cu noul partener şi de Crăciun mă întorc acasă, să petrec în familie. Mirnîi este un tip foarte profesionist, pe care îl ştiu de foarte mulţi ani, de când am fost la Academia Bolletieri. Îl respect foarte mult, pentru că are un comportament de profesionist. Este jucătorul de la care am învăţat cel mai mult şi pe teren, şi în afara lui. Cred că voi progresa mult în acest an în care vom juca împreună. Eu şi Max ne dorim să câştigăm un titlu de Grand Slam. Ne-am făcut programul în aşa fel încât să fim în formă maximă la turneele de Grand Slam şi Masters Series”, a explicat Tecău, care va ajunge astăzi în Florida, unde se va pregăti alături de noul său partener.