Ianis Zicu, mulţumit de evoluţia Farului din prima repriză

FC Farul Constanţa a rezolvat problema învingătoarei în vonfruntarea cu Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 16-a a Ligii a 2-a, încă din prima repriză a partidei de sâmbătă. Succesul obţinut pe teren propriu de „marinari”, scor 5-0 (Kanda 3-pen., I. Stoica 10, Al. Stoica 12, A. Cruceru 32-pen., M. Doumbia 38), a permis „alb-albaştrilor” să urce pe poziţia a treia în clasament, iar antrenorul Ianis Zicu s-a declarat mulţumit de prestaţia jucătorilor din primele 45 de minute.

„O victorie importantă! Este meritul băieților, pentru că în prima repriză au tratat fotbalul sută la sută așa cum cere fiecare meci. O repriză în care ne-am creat foarte multe situații, am reușit să fim periculoși în multe momente, atacând foarte bine în spatele fundașilor laterali. Cred că este o victorie meritată, chiar dacă a doua repriză nu a fost la fel de bună și m-a dezamăgit un pic faptul că nu am putut să jucăm mai repede și fiecare jucător a făcut o atingere în plus. În plus, eliminarea din finalul jocului, a lui Ionuț Stoica, un jucător important pentru noi, junior. În momentul acesta am trecut pe loc de baraj și cred că este un moment bun pentru noi, chiar dacă nu am obținut puncte foarte multe în deplasare. Sper să fie meciul care le dă încredere”, a declarat antrenorul Ianis Zicu.

Duminică s-a disputat ultimul meci al etapei: Rapid Bucureşti - Universitatea Cluj 1-1.

Clasament: 1. Mioveni 30p, 15 jocuri (golaveraj: 27-10), 2. UTA 28p, 13j (28-9), 3. FC FARUL 25p, 16j (20-14), 4. Petrolul 25p, 14j (14-12), 5. Turnu Măgurele 24p, 14j (23-13), 6. Metaloglobus 23p, 15j (17-12), 7. Rapid 22p, 14j (17-14), 8. FC Argeş 22p, 15j (20-20), 9. Viitorul Pandurii 21p, 15j (18-20), 10. Buzău 20p, 15j (22-17), 11. ASU Poli 20p, 15j (14-9), 12. Călărași 19p, 14j (19-19), 13. Chiajna 19p, 14j (13-17), 14. U. Cluj 18p, 15j (20-17), 15. Ripensia 18p, 15j (15-21), 16. Reșița 16p, 15j (20-26), 17. Csikszereda 16p, 15j (12-18), 18. Snagov 8p, 15j (11-36), 19. Pandurii 7p, 16j (9-35).