Ilie Năstase și-a cerut scuze pentru comportamentul său

Căpitanul-nejucător al reprezentativei feminine de Fed Cup a României, Ilie Năstase, a postat, vineri, pe pagina sa oficială de Facebook, un mesaj în care a explicat afirmațiile din timpul conferințelor de presă de la Mamaia, înaintea confruntării cu Marea Britanie, desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute la Tenis Club Idu. Năstase și-a cerut scuze pentru declarațiile sale și considera că s-a exagerat în privința glumelor sale.

„Ştiu că nimic nu poate scuza cu adevărat vorbele mele - nici tensiunea unui meci la vârf, nici atitudinea nonconformistă pentru care sunt cunoscut, nici nefericita escaladare a situaţiei. Dar viaţa mea rămâne dedicată tenisului şi publicului său şi vă rog să acceptaţi, atât cât se poate, scuzele mele”, a notat Năstase.

Ilie Năstase a menţionat că în aceste zile a simțit că tenisul se îndepărtează de el: „În ultimele zile, numele meu şi situaţia neplăcută creată la meciul România - Marea Britanie din cadrul Fed Cup în urma declaraţiilor mele au fost prezente în presa naţională şi internaţională. Nu doresc să contest reacţiile negative pe care le-am primit, dar aş vrea să aduc câteva cuvinte acum, după o perioadă de gândire pe această temă. Aveam cinci ani când am luat prima rachetă în mână. De atunci, tenisul a fost pentru mine mai mult decât un sport sau o profesie. A fost viaţa mea, şi pentru tenis am sacrificat aproape totul, personal sau profesional. Din păcate, acum, la 70 de ani, am reuşit să fac ceva ce nu mi-am dorit şi nu mi-am imaginat posibil: să simt că tenisul se îndepărtează de mine”.

Năstase a precizat că declaraţiile sale au stârnit controverse pe bună dreptate, dar a subliniat că şi-a dorit doar să apere interesele echipei României şi ale tenisului românesc: „Zilele trecute au fost dificile. Declaraţiile mele din cadrul meciului Fed Cup au stârnit, pe bună dreptate, controverse şi supărare în cadrul publicului, al presei şi, cel mai dureros, al lumii sportului alb. Nu voi încerca să apăr cuvintele, dar vă asigur că în spatele lor se afla doar dorinţa mea de a apăra interesele echipei României şi ale tenisului românesc. Ceea ce s-a întâmplat la Constanţa a fost exagerat de către toate părţile. Totusi, Joanna Konta nu avea dreptul să vorbească cu arbitrul de scaun, asta putea să facă doar căpitanul echipei. I-am cerut, în mod civilizat, câteva explicaţii, iar el m-a trimis în tribună, unde mi s-a ridicat calitatea de căpitan al echipei României. După acest incident, arbitrul a suspendat meciul. Nu înţeleg care este motivul pentru care meciul a fost suspendat şi în cadrul cărui punct al regulamentului”.

Năstase a mai spus că o stimează pe Serena Williams, una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile, iar acest subiecta fost exagerat de presă: „O stimez pe Serena şi o respect. Este una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile şi ştiu câtă muncă este în spatele acestor rezultate. La conferinţa de presă am fost întrebat ce părere am despre faptul că Serena este însărcinată. Eu atunci am aflat pentru prima dată acest lucru, iar reacţia mea a fost spontană”.

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a deschis o anchetă după un comentariu al căpitanului nejucător al echipei de Fed Cup a României, Ilie Năstase, care a glumit la conferința de presă spunân „Să vedem ce culoare are (n.r. - copilul). Ciocolată cu lapte?”

Sâmbăta trecută, în prima zi a întâlnirii România - Marea Britanie, Ilie Năstase a avut un conflict cu arbitrii şi cu Johanna Konta, dar şi cu căpitanul-nejucător Anne Keothavong. El a fost escortat în afara arenei, iar ITF i-a ridicat acreditarea, suspendându-l provizoriu pe fostul numărul 1 mondial.

