“'Îmi place tot' la stilul pe care îl abordez”

Corina s-a remarcat în peisajul muzical autohton atît datorită stilului original pe care îl abordează, o combinaţie de pop, dance şi funky, cît şi a vestimentaţiei nonconformiste pe care o afişează mereu. De curînd, cîntăreaţa a înregistrat un duet cu celebrul compozitor Toni Cottura, cunoscut pentru colaborările sale cu “Backstreet Boys“, “N’Sync“, “Fun Factory“, Nana şi mulţi alţii. Aflată, week-end-ul trecut, în staţiunea Mamaia, cu prilejul mega-concertului de pe plaja Vega, Corina a vorbit despre viaţa sa artistică, dar şi despre secretul succesului său.

Cum te-ai simţit, pentru prima oară în acest sezon, la Constanţa?

M-am simţit extraordinar, am văzut marea, dar şi oamenii aceştia care au venit să se distreze. A fost o atmosferă foarte plăcută, caldă, de vară.

De ce ai abordat acest stil de muzică?

În primul rînd, îmi place foarte mult ceea ce cînt. “Îmi place tot”, aşa cum este şi titlul unei piese de-a mea, la stilul pe care îl abordez.

Cum îţi alegi vestimentaţia?

Ceea ce port mă reprezintă, mă îmbrac în funcţie de starea pe care o am în momentul respectiv, de piesele pe care le cînt. Aşa sînt eu, îmi place să existe o armonie între ceea ce port şi felul meu de fi.

Cum s-au realizat colaborările tale anterioare?

Pînă acum am colaborat cu Pasha Man, Marius Moga, Smiley şi Don Baxter. A fost ceva frumos, cred că am realizat ceva. Dar acum am o colaborare cu Toni Cottura, cel care este compozitor şi artist. Toni a mai compus şi pentru “Backstreet Boys”, “N’Sync”, “Fun Factory”, dar şi pentru Nana, Papa Bear sau “The Underdog Project”. Am filmat deja un videoclip la această piesă, intitulată “Quires una aventura”, iar versurile vor fi în limba spaniolă, dar şi în engleză.

Cînd vei lansa un nou material discografic?

Mai întîi va apărea videoclipul, în următoarele două săptămîni. Chiar şi în videoclip va apărea Toni Cottura, care a venit în România special pentru filmări. Este un tip foarte haios şi modest. Am lucrat la noul album împreună cu băieţii de la “Animal X”. Şi aceştia sînt foarte, foarte talentaţi, iar pe album vor fi şi piese compuse de ei. Am mai colaborat şi cu cei de la “Crush”. Albumul îl voi lansa în curînd, dar mai întîi să iasă pe piaţă noul videoclip.

Cum îţi împarţi timpul între familie şi carieră?

Este destul de simplu, atît timp cît ştii să te “împarţi”. Eu reuşesc să stau şi acasă, dar şi să lucrez în studio sau să plec în turnee. Am reuşit să termin şi două facultăţi, este O.K. cînd ştii să îţi dozezi timpul şi activităţile. Eu mă trezesc dimineaţa, foarte devreme, ca să reuşesc să fac coregrafie, lecţii de canto, repetiţii, dar să ajung şi la un concert. Cel mai important este să ştii să îţi împarţi timpul şi să fii organizat.

Îţi vei lua concediu, în această vară?

Nu m-am gîndit încă la un concediu, acum mă concentrez asupra albumului şi asupra promovării lui. Dacă voi avea ocazia, poate voi pleca şi într-o mică vacanţă.