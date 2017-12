Impozitarea nunţilor şi botezurilor, dată la-ntors!

Iniţiativa deputatului pedelist privind impozitarea nunţilor, botezurilor şi a banchetelor a fost o surpriză chiar şi pentru liderul partidului, premierul Emil Boc. \"Nu am cunoştinţă despre această iniţiativă, nu ştiu despre ce este vorba şi nu pot să mă pronunţ\", a răspuns Boc solicitat de jurnalişti să comenteze propunerea deputatului PDL. Amintim că deputatul PDL de Timiş Gheorghe Ciobanu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a propus preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, impozitarea nunţilor, botezurilor şi a banchetelor, afirmând că evaziunea fiscală în acest domeniu este \"fantastică\". Vineri însă, după ce opinia publică şi mass-media a ripostat faţă de o atare inepţie, deputatul revine cu precizări într-un comunicat de presă, nuanţând că, atunci când a vorbit despre impozitarea nunţilor şi botezurilor dorea să se refere la \"atenţia\" ce trebuie acordată restaurantelor care întocmesc facturi pentru un număr mai mic de participanţi decât cel real. \"Mă refeream la atenţia pe care trebuie să o acordăm firmelor care organizează nunţi şi botezuri. În special restaurante. Acestea, de cele mai multe ori, dacă întocmesc factură, o fac pe un număr mult mai mic de persoane decât cel real. Mai simplu, dacă la o nuntă sunt prezenţi 100 de oameni, se consumă 100 de meniuri, dar ei trec pe factură 10 sau 15. E vorba, încă o dată, despre cei care au activitate economică în acest domeniu. Aceasta este, evident, evaziune fiscală. Şi trebuie tratată ca atare\", se precizează în comunicatul semnat de deputatul Gheorghe Ciobanu. El mai precizează că atunci când a vorbit despre impozitarea nunţilor şi botezurilor nu se referea la impozitarea darurilor, deoarece aceşti bani nu au legătură cu \"activităţi de natură comercială\". \"Când am vorbit despre impozitarea nunţilor şi botezurilor nu mă refeream la impozitarea darurilor de nuntă. Sub nicio formă. Acei bani nu au nicio legătură cu activităţi de natură comercială. Deci, nu se pune problema impozitării lor\", se arată în comunicatul amintit.