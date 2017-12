Cel de-al cincilea sezon al serialului "Urzeala tronurilor", care este produs de HBO, va avea premiera în peste 170 de ţări şi teritorii din toată lumea, în acelaşi timp cu difuzarea sa la HBO US, începând de duminică, 12 aprilie. Pentru prima dată, "Urzeala tronurilor" va avea premiera în peste 170 de ţări şi teritorii din toată lumea, în acelaşi timp cu difuzarea sa la HBO US. Fiecare dintre cele zece episoade din sezonul al cincilea al serialului premiat cu Emmy, Globul de Aur şi Peabody va fi difuzat simultan pe canalele HBO din întreaga lume. "Suntem încântaţi că partenerii noştri internaţionali sunt gata să aducă ”Urzeala tronurilor”, unul dintre cele mai iubite seriale de televiziune din lume, în întreaga lume, la aceeaşi oră la care serialul este difuzat la HBO în Statele Unite", a declarat Michael Lombardo, preşedinte al HBO Programming. "Va fi un sezon grozav", promite acesta. Printre reţelele HBO participante la această premieră simultană se numără HBO Asia, HBO Canada, HBO Europe, HBO Latin America, HBO Netherlands şi HBO Nordic. Primul episod al acestui sezon va fi disponibil fără abonament şi pe HBO GO, începând cu 13 aprilie. În România, noul sezon al serialului "Urzeala tronurilor" va fi difuzat din 13 aprilie, potrivit unui anunţ postat pe pagina de Facebook a HBO România. Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. Anul trecut, serialul a fost cel mai căutat produs de televiziune de pe Google şi cel mai discutat serial pe conturile Facebook din Statele Unite. Home Box Office (HBO), cea mai cunoscută reţea de televiziune premium din SUA, operează televiziuni premium pentru sistemele analogic, DTH şi pentru platformele MMDS. HBO Europe - deţinut de Home Box Office, Inc. difuzează în prezent programe de televiziune premium în: Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Olanda, Bulgaria, Republica Moldova, Slovenia, Croaţia, Serbia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, Bosnia şi Herţegovina. HBO s-a lansat în Europa Centrală în 1991. HBO România s-a lansat în 1997 ca prima televiziune pay-TV din România, cu subtitrare integrală în limba română. În România, HBO oferă mai multe televiziuni cu conţinut premium, precum HBO, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2. Home Box Office Inc. este deţinut de compania Time Warner.