În 25 martie, la Constanța: Cazacii Rusiei, coregrafie speciala pentru Romania!

“Lucram la acest spectacol din noiembrie anul trecut. Nu am mai facut asta pentru niciun show din nicio tara unde am fost”

Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume, va avea 3 spectacole in Romania: Iasi (23 martie 2018, Opera Nationala), Constanta (25 martie 2018, Casa de Cultura a Sindicatelor) si Bucuresti (26 martie 2018, Sala Palatului). In show-ul de 2 ore trupa s-a decis sa includa o SURPRIZA pentru publicul de la noi din tara: un moment creat special pentru romani.

“Timp de 2 ore, Russian Cossack State Dance Company spune pe scena fascinanta poveste a cazacilor cu ajutorul muzicii live in interpretarea instrumentala si vocala a orchestrei, prin coregrafia care combina elementele de gimnastica, de acrobatie, balet cu dansul clasic si cel modern. Insa, am decis sa pregatim si sa inseram in show un moment unic, destinat prietenilor nostri romani. Nu vreau sa va dau detalii, pentru ca am ruina surpriza. Tot ce pot sa va spun este ca lucram la el din noiembrie anul trecut si ca nu am mai facut asta pentru niciun show din nicio tara unde am fost. Vor fi 2 ore uluitoare pe care nu le veti uita prea curand”, spune coregraful trupei.

Russian Cossack State Dance Company din Moscova

Dupa turnee pe toate continentele si dupa ce au ridicat in picioare sali si stadioane in America, Marea Britanie, Germania, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Canada, China, Coreea, Portugalia, Franta, Cehia, Norvegia, Elvetia, Scotia, etc., Ansamblul din Moscova aduce un spectacol ce poate fi numit Enciclopedia vietii cazace. In repertoriul lor sunt mai mult de 20 de dansuri, 50 de cantece si 10 compozitii instrumentale. Renumiti pentru forta atletica de pe scena, Cazacii danseaza cu vigoare, cu stralucire si spontaneitate si o fac la fel de natural precum respira. Fiecare scena este un compozit complex, bazat pe elementele istoriei cazacilor, pe folclor, pe costume, pe butaforie precum sabiile cazacilor (saska) sau tunuri, totul sub bagheta Artistului Emerit, directorul artistic si fondatorul Companiei de Dans, Leonid Milovanov.

Biletele se pot achizitiona Online: Eventim, Bilete.ro, Bilet.ro, Iabilet.ro, Blt.ro Myticket.ro si in reteaua magazinelor partenere, la casa de bilete a Salii Palatului, la casa de bilete ale Casei de cultura a sindicatelor din Constanta, la casa de bilete a Operei din Iasi.