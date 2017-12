În România există probleme serioase de acces la îngrijire în sistemul sanitar

11:50:04 / 08 Aprilie 2017

asa ati realizat

PROBLEME SERIOASE DE ACCES LA INGRIJIRE IN SISTEMUL SANITAR OPINATI :-/. ZIC SA INCEPETI REZOLVAREA ACESTORA DE LA MALUL MARI DE LA UN FOST MEDIC CHIRURG ACUM MENEGER. DIFERENTE NU SINT CU SIGURANTA CAPACITATILE NU NU S-AU MARIT,DIN CONTRA AS SPUNE.INTERVENIND O DATA CU FUNCTIA REGURGITIA ACESTUIA FATA DE CAZURILE DE PACIENTI BOLNAVI CU NECESITATI.UNI DIN ACESTIA DIN PROGRAMELE NATIONALE.AICI POT EXEMPLIFICA UN CAZ PE CARE IL STIU PERSONAL PACIENT TRIMIS LA PLIMBARE DE MEDICUL CARUIA ACESTA II CERUSE AJUTOR.AJUTOR IN SENSUL EFECTUARI UNEI INT CHIRURGICALE.DA DA SINT ACTE MEDICALE IN ACEST SENS,ASTA DAK AR INTERESA SI NU AR FI O COMLICITATE INTRU TOTUL.S-AU FITI DIRECTI HANDICAPATI PERS CU NEVOI SPECIALE SA NE SCUTEASCA SA TREACA IN LUMEA DREPTILOR.AR AJUTA SI PE ACEI MEDICI REGURITIVI.ELGANT SPUS ASA.