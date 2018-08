Înăsprirea fiscalității pândește la umbra politicii „yolo“

Bugetul de stat începe să fie din ce în ce mai mult sub presiune şi, chiar dacă am avut o relativă stabilitate, este posibil ca în următoarele luni ani să vedem modificări în zona de fiscalitate, a declarat joi Dan Bădin, partener la Deloitte România - „Toată lumea ştie că fiscalitatea este principala sursă de venituri la bugetul de stat şi, în acest context, depinde de foarte mulţi factori, depinde de economie în ansamblu, de cât de sănătoasă este, de creşterea PIB, de ritmul investiţiilor etc, dar, uneori, reprezintă şi prima line de apărare a guvernanţilor în politicile bugetare. Şi aici discuţiile pot fi foarte ample. Acum, este evident faptul că bugetul nostru începe să fie din ce în ce mai mult sub presiune şi chiar dacă am avut o aşa numită relativă stabilitate fiscală în ultimele luni este posibil ca în următoarele luni, în următorii ani, să vedem modificări“. În opinia lui Bădin, economia nu dă semne că ar reuşi să crească la nivelurile prognozate, cele care au fost bugetate. Și, cum cheltuielile sunt cam fixe, atunci va exista presiune suplimentară. Nu e cazul, însă, de majorări ale unor de taxe sau impozite semnificative, precum TVA sau impozitul pe venit. Specialistul Deloitte salută și faptul că, după o perioadă marcată de modificări în pripă ale Codului Fiscal, dezbaterea începută în ultimele luni cu mediul de afaceri dă un semnal pozitiv privind disponibilitatea de a dialoga şi de adopta un cadru mai stabil şi mai predictibil. Modificările propuse de firme vizează în principal clarificări şi remedierea unor prevederi cu impact negativ pentru contribuabili. Problema e „strategia“ de ansamblu a mediului politic - în ultimii ani, tendința a fost de majorare accelerată a cheltuielilor bugetare rigide (salarii, pensii etc), de micșorare până la un minim istoric a investițiilor publice și de țintire a unui deficit la limita maximă admisă, de 3% din PIB. Cu alte cuvinte, avem o economie și un sistem al finanțelor publice fragile și foarte vulnerabile la șocuri.