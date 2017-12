Meteorologii mai anunță încă o zi cu vreme mohorâtă la malul Mării Negre. Astfel, miercuri, 10 mai, va ploua, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 15 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 5 și 9 grade C. De joi, 11 mai, vremea va cunoaște o încălzire importantă; ploile vor înceta, iar mercurul în termometru va urca până la 22 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa între 10 și 13 grade C. Vineri, 11 mai, va fi mai cald; temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 17 și 23 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 12 și 15 grade C. Atât joi, cât și vineri vom vedea razele soarelui printre nori.