Încă un an sub dominaţia HCM-ului

Fiecare sezon în Liga Naţională de handbal masculin reprezintă o nouă pagină de istorie pe care Handbal Club Municipal Constanţa o scrie în handbalul masculin românesc. Începută în sezonul 2003-2004, dominaţia celei mai bune formaţii de club al ultimului deceniu în România a atins treptat cote tot mai înalte. Şase titluri naţionale (2004, 2006, 2007, 2009, 2010 şi 2011), trei Cupe ale României (2005, 2006 şi 2011) şi o calificare în premieră pentru o echipă românească în 16-imile de finală ale Ligii Campionilor (2010) sunt rezultate pe care nicio altă formaţie nu le-a atins în ultimele două decenii. Ultimul sezon în LN a adus o nouă confirmare că celelalte formaţii din campionat duc o luptă inegală cu HCM în lupta pentru titlu, diferenţa de valoare fiind mult prea mare. Toma şi compania au obţinut în luna mai cel de-al şaselea titlu din istoria clubului şi al doilea event în urma câştigării şi celui de-al doilea trofeu intern, Cupa României. O contribuţie importantă a avut-o şi antrenorul Ion Crăciun, aflat la cea mai frumoasă performanţă din carieră. În Liga Campionilor însă, echipa nu a reuşit să adune decât patru puncte, ratând la mustaţă calificarea în optimi, după un meci incredibil la Sarajevo, în care a condus şi cu şase goluri, dar s-a văzut învinsă în final.

„La HCM evoluează mulţi dintre cei mai importanţi handbalişti din ţară şi este normal ca şi rezultatele să fie pe măsură. S-a format în timp şi un grup foarte unit, ne cunoaştem fiecare foarte bine, ne simţim în teren, iar în momentul în care mai sosesc şi alţi jucători, este puţin mai uşor ca echipa să se omogenizeze într-un timp mai scurt. A fost un an bun pentru noi mai ales pe plan intern, unde, chiar dacă am început mai ezitant competiţia, am reuşit să avem un parcurs perfect odată cu venirea lui Ion Crăciun. Din păcate nu la fel de bine am mers şi în Liga Campionilor, unde ne-am fi dorit să repetăm performanţa din 2010. Schimbările de antrenor de la începutul sezonului s-au resimţit foarte mult, iar faptul că tehnicianul cu care începusem sezonul a dorit să schimbe complet ceea ce jucasem cu Zoran Kurtes ne-a dat complet peste cap. Din fericire am câştigat un nou titlu şi am putut să o luăm din nou de la început“, a declarat unul dintre cei mai vechi componenţi ai echipei, Mihai Popescu, care, la doar 26 de ani, se confundă deja cu istoria plină de trofee a HCM-ului, participând la toate performanţele formaţiei constănţene.

SPRE AL ŞAPTELEA TITLU. Sezonul 2011-2012 al Ligii Naţionale de handbal masculin se anunţă doar o formalitate pentru HCM, campioana României având, după 11 etape, 22 puncte, cu patru mai mult decât principala urmăritoare. Ca şi în 2010, HCM nu a încheiat anul cu antrenorul cu care începuse sezonul, în locul lui Ion Crăciun fiind instalat Constantin Ştefan. Crăciun a avut un start lansat de campionat, înregistrând succese pe linie, dar cele patru eşecuri consecutive din acest sezon al Ligii Campionilor, unde aşteptările conducerii şi ale suporterilor sunt mult mai mari, l-au determinat pe antrenorul constănţean să renunţe la funcţie. În locul său a fost instalat Constantin Ştefan, acesta reuşind într-un timp relativ scurt să păstreze linie invincibilităţii în Liga Naţională şi să reaprindă totodată speranţa unei calificări miraculoase între cele mai bune 16 formaţii ale Europei.