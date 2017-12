Încă un bebeluş rănit în incendiul de la Giuleşti a murit

Încă un bebeluş rănit în incendiul care a avut loc, luni seară, la Maternitatea Giuleşti din Capitală a murit, în noaptea de miercuri spre joi, la Spitalul de Copii \"Grigore Alexandrescu\", ridicând astfel numărul deceselor la cinci. Purtătorul de cuvânt al Spitalului, Raluca Alexandrescu, a declarat că este vorba despre un bebeluş aflat în stare foarte gravă şi care era intubat. \"Este unul dintre bebeluşii cu arsuri pe mai mult de 70% din suprafaţa corpului şi arsuri de căi respiratorii şi care mai suferise un stop cardio-respirator în urmă cu două zile\", a mai declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii \"Grigore Alexandrescu\". Primii trei bebeluşi au murit, luni seară, în timpul incendiului şi exploziei de la Giuleşti, având probleme cardiorespiratorii, iar altul a decedat marţi. Explozia produsă în Secţia Terapie Intensivă de la Maternitatea Giuleşti ar fi fost declanşată de un scurtcircuit, probabil de la o improvizaţie de alimentare a aerului condiţionat, respectiv de la neizolarea a două fire, au declarat surse judiciare. Conexiunea respectivă trecea prin spatele unui dulap din lemn care, din cauza căldurii, s-a încins şi în final a început să ardă mocnit, ceea ce a declanşat incendiul. Managerul Spitalului Grigore Alexandrescu, profesor doctor Dan Enescu, a declarat că la arsurile de 50% pe corp se adaugă 15% arsuri ale căilor respiratorii superioare, astfel că şansele de supravieţuire ale copiilor sunt minime. Mai mult, patru dintre bebeluşi, cu arsuri pe 70-80% din suprafaţa corpului sunt intubaţi, declara Dan Enescu. După explozia din maternitatea Giuleşti au fost evacuate 113 persoane, dintre care 60 sunt femei şi 53 copii fiind transportaţi în spitalele municipalităţii. Liniile de gardă de la Spitalul Grigore Alexandrescu au fost dublate şi au fost aduse echipamante din alte spitale.

Şeful Departamentul Arsuri al Universităţii din Tel Aviv, Haik Joseff, alături de mai mulţi specialişti israelieni în domeniu, a venit la Bucureşti, pentru a vedea copiii şi a exprima o a doua opinie. \"Îl cunosc pe profesorul Enescu am discutat de multe ori, am venit să-i dăm o mână de ajutor prietenului de aici. Aici am găsit o echipă de profesionişti care lucrează ca atare. Toţi trebuie să înţeleagă că aceste cazuri sunt foarte grave şi că există risc. Nu cred că mai putem face ceva aici, i-am văzut pe copii, starea lor se poate schimba de la un minut la altul, dar sunt îngrijiţi de o echipă profesionistă. Am îngrijit copii mici, prematuri, dar nu am văzut atât de multe cazuri la un loc\", a spus medicul israelian.