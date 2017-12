Încep verificările în şcoli

Începutul fiecărui an şcolar aduce în discuţie un subiect delicat pentru Educaţia din România: condiţiile în care mulţi din elevii români învaţă. În lipsa unei finanţări adecvate, multe din unităţile de învăţământ de pe teritoriul ţării oferă condiţii aproape arhaice copiilor care urmează cursurile. Pentru a vedea cum vor învăţa în noul an şcolar elevii constănţeni, inspectorii din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa verifică, astăzi şi mâine, grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiul Constanţa. „Vom urmări o serie de aspecte, printre care se numără şi dotările, grupurile sanitare şi, în cazul şcolilor, existenţa grupurilor sanitare adaptate nevoilor elevilor din clasele pregătitoare”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. dr. Răducu Popescu. Până la finalul săptămânii viitoare vor fi efectuate vizite similare şi la unităţile de învăţământ din judeţ. Anul trecut, potrivit situaţiei prezentate de ISJ, din cele 511 unităţi de învăţământ existente la nivelul judeţului, 417 (81,60%) au intrat în noul an şcolar cu autorizaţie sanitară de funcţionare, în timp ce restul de 94 de unităţi (18,39%) nu au îndeplinit condiţiile igienico-sanitare, ele funcţionând pe baza unei autorizaţii provizorii. Majoritatea unităţilor care nu obţinuseră autorizaţia erau grădiniţe din mediul rural. Printre motive s-au numărat şi lipsa apei curente sau prezenţa igrasiei, factor declanşator al unor afecţiuni respiratorii, dar nu numai.